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金融業導入AI占比突破3成 聚焦優化客戶體驗3應用

2025/5/20 17:37
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（中央社記者張璦台北20日電）金管會今天發布金融業者與相關單位應用人工智慧（AI）調查結果，今年已有126家業者導入AI，占總調查對象的33%，同時，61家金融業者導入生成式AI，占使用AI金融業者比例達48%，兩者均呈年增格局，主要是為了提高作業效率、節省人力與優化客戶體驗等。

金管會說明，今年4月間調查全體金融機構及周邊單位計383家，其中126家業者已有導入AI，占總調查對象的33%，相較去年度占比29%明顯提升，其中使用AI比例最高的是銀行、占全體銀行業者比重87%，其次為壽險公司、占全體壽險業比重為67%，再者為產險公司、占比45%。

金管會指出，金融業者應用AI主要目的包括，提升作業效率（占比30%）、節省人力（占比18%）、優化客戶體驗（占比15%），應用場域集中於內部行政作業、智能客服及防制金融犯罪等領域。最常採用AI技術為自然語言處理（NLP）與大型語言模型（LLM）、機器學習及機器人流程自動化（RPA）。

依調查結果，目前已有61家金融業者導入生成式AI，占使用AI金融業者的比例達48%，年增21個百分點；應用領域以內部行政作業與智能客服最為普遍，但主要挑戰包含生成式AI的產出內容不穩定或有誤、顧慮資料安全與隱私保護，並關切合規性問題。

此外，針對輝達與台灣金融業者合作，金管會表示，台灣金融大型語言模型等各種應用，其實都需要算力，而輝達主要就是提供算力，且持續有與金融機構接觸。

金管會表示，觀察目前已導入AI的業者，其應用領域以內部行政作業及智能客服較多，所運用的AI系統自動化決策程度尚低，有43%業者無自動化決策、40%業者自動化決策比例在25%以下，顯示金融業尚無過度依賴AI進行決策，且84%業者會定期或不定期檢測AI系統是否有效度偏移的狀況。

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至於業者未來規劃，金管會指出，有47%、即179家金融機構表示未來將導入或擴大AI應用領域，重點領域仍為內部行政作業、智能客服及打擊金融犯罪等範疇。此外，金融業者認為可透過業界合作共同發展的AI領域，包括防詐AI科技應用、在地金融業大型語言模型及風險管理等項目。

金管會說，有關業者未來將合作共同發展AI防詐及大型語言模型部分，金管會樂觀其成，已透過金融科技產業聯盟啟動相關合作機制，並持續鼓勵金融機構投入技術共同研究與應用實驗。（編輯：潘羿菁）1140520

#金管會
#輝達
#風險管理
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