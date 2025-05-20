加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
晚間影音新聞／總統拋朝野對話 朱立倫：隨時等電話
首頁 / 社會

毆打女牙醫疑預謀犯案 男子遭聲押禁見

2025/5/20 17:40
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林長順台北20日電）周姓男子昨天到診所洗牙，涉以洗牙不適為由毆打女牙醫，造成女牙醫受傷，周男犯後投案。北檢偵辦後，懷疑周男預謀犯案，有勾串、滅證、反覆實施之虞，今天下午向法院聲押禁見。

台北市警察局松山分局中崙派出所昨天上午9時許獲報，南京東路4段某牙醫診所有男子攻擊醫療人員。員警到場初步了解，涉案男子案發後騎機車逃逸。20多歲的周男不久後主動到派出所投案，警方以準現行犯逮捕周男。

現場目擊者在臉書發文表示，當天上午剛好到牙醫診所清洗冷氣，聽到男病患詢問有關牙齒矯正等問題，沒多久就聽到男病患咒罵說很痛，從診療椅跳起來毆打女牙醫，他上前協助制伏男病患未果，才緊急向外求助、報警。

檢警根據相關物證資料，以及查扣的周男手機，懷疑本案並非偶發，而是周男預謀犯案，由於周男拒絕夜間偵訊，警方今天上午將周男移送台北地檢署偵辦。

google news透過 Google News追蹤中央社

檢察官訊問後，認為周男涉犯醫療法強暴妨害醫療罪、刑法傷害罪及重傷害未遂罪，犯罪嫌疑重大，有事實足認有逃亡、滅證、勾串證人或共犯及反覆實施同一傷害犯罪之虞，向法院聲請羈押禁見。

台北地檢署指出，北檢秉持「醫療暴力零容忍」態度，嚴辦醫療機構暴力案件，確保醫事人員執行業務安全，並維護民眾就醫品質。（編輯：李錫璋）1140520

#牙醫
#台北市
#台北地檢署
#警察局
#北檢
#松山
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

14
更多編輯台推薦新聞：