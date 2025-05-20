毆打女牙醫疑預謀犯案 男子遭聲押禁見

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（中央社記者林長順台北20日電）周姓男子昨天到診所洗牙，涉以洗牙不適為由毆打女牙醫，造成女牙醫受傷，周男犯後投案。北檢偵辦後，懷疑周男預謀犯案，有勾串、滅證、反覆實施之虞，今天下午向法院聲押禁見。

台北市警察局松山分局中崙派出所昨天上午9時許獲報，南京東路4段某牙醫診所有男子攻擊醫療人員。員警到場初步了解，涉案男子案發後騎機車逃逸。20多歲的周男不久後主動到派出所投案，警方以準現行犯逮捕周男。

現場目擊者在臉書發文表示，當天上午剛好到牙醫診所清洗冷氣，聽到男病患詢問有關牙齒矯正等問題，沒多久就聽到男病患咒罵說很痛，從診療椅跳起來毆打女牙醫，他上前協助制伏男病患未果，才緊急向外求助、報警。

檢警根據相關物證資料，以及查扣的周男手機，懷疑本案並非偶發，而是周男預謀犯案，由於周男拒絕夜間偵訊，警方今天上午將周男移送台北地檢署偵辦。

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檢察官訊問後，認為周男涉犯醫療法強暴妨害醫療罪、刑法傷害罪及重傷害未遂罪，犯罪嫌疑重大，有事實足認有逃亡、滅證、勾串證人或共犯及反覆實施同一傷害犯罪之虞，向法院聲請羈押禁見。

台北地檢署指出，北檢秉持「醫療暴力零容忍」態度，嚴辦醫療機構暴力案件，確保醫事人員執行業務安全，並維護民眾就醫品質。（編輯：李錫璋）1140520