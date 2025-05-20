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竹市警啟動強化小學護童勤務 守護通學安全

2025/5/20 18:16（5/20 18:41 更新）
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新北市三峽區北大國小外嚴重死傷車禍引發全台關注，新竹市警察局為預防類似事故發生，即起加強轄內各國小護童勤務，守護孩童通學安全。（新竹市警察局提供）中央社記者郭宣彣傳真 114年5月20日
新北市三峽區北大國小外嚴重死傷車禍引發全台關注，新竹市警察局為預防類似事故發生，即起加強轄內各國小護童勤務，守護孩童通學安全。（新竹市警察局提供）中央社記者郭宣彣傳真 114年5月20日
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（中央社記者郭宣彣新竹市20日電）竹市警察局今天說，新北市三峽區北大國小外昨天發生轎車衝撞學童等釀傷亡，為預防類似事故，加強轄內各國小護童勤務，如勸離併排停車、引導學童過馬路等，守護通學安全。

新竹市警察局今天透過文字表示，昨天在新北市三峽區北大國小外發生轎車衝撞，造成學童與家長等3死12傷，也讓新竹地區家長憂心，為預防類似事故發生，警方啟動加強轄內各國小護童勤務，提升學童通學安全。

婦幼隊長潘春林今天接受中央社記者訪問表示，透過與各國小導護志工及協勤民力共同合作，針對轄內交通繁忙或鄰近交通要道的國小校園周邊，強化學童過馬路安全。

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他說，比如在三民國小附近因車流量大，且不少安親班設置在學校對面，雖有天橋可通行，但學童仍有過馬路等需求，因此警方強化協助學生通過馬路，加強併排停車勸離、或排除危險駕駛等違規發生。

警察局局長許頌嘉表示，民眾駕駛車輛行經校園周邊應減速慢行，主動停讓並注意行人動向，行人也應保持警覺謹慎通行，將持續進行交通安全宣導教育及違規取締，守護學童安全。（編輯：張銘坤）1140520

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