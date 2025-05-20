市場觀望交投清淡 新台幣震盪小升收30.179元
2025/5/20 18:29
（中央社記者潘姿羽台北20日電）國際信用評等機構穆迪（Moody’s）調降美國債信評等的消息面利空鈍化，但市場缺乏新題材，新台幣匯市交投清淡，今天收盤收30.179元，小升2.6分，台北及元太外匯市場總成交金額萎縮至11.96億美元，為逾3個月最低量。
總統賴清德就職週年，金融市場並未出現投資人期待的520行情，台股今天開高震盪，午盤漲幅收斂後一度翻黑，終場上漲2.2點，收21526.03點。
新台幣匯率同樣缺乏激情，今天以30.2元開盤後，雖因美元走弱，匯價隨亞幣反彈，盤中最高30.155元，不過零星進口商及投信進場敲進美元，抑制升勢，外資則是雙向操作，看不出明顯方向性。
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外匯交易員表示，短線美元弱勢格局不變，新台幣應會隨亞幣呈現區間偏升格局，雖然今天僅震盪小升，但隨著時序接近月底，出口商拋匯量能放大，新台幣匯率有機會繼續突破30.1元，進逼30元大關。
央行統計，美元指數今天下挫0.28%，亞幣升貶互見，人民幣微跌0.08%，韓元下跌0.17%，新台幣小升0.09%，日圓上漲0.5%。（編輯：林淑媛）1140520
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