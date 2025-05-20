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匈牙利批國際刑事法院「政治化」 國會通過退出法案

2025/5/20 18:32
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（中央社布達佩斯20日綜合外電報導）匈牙利國會今天通過一項法案，開啟該國長達一年退出國際刑事法院（ICC）的程序。匈牙利總理奧班（Viktor Orban）政府曾抨擊國際刑事法院變得「政治化」。

路透社報導，奧班政府於4月3日宣布退出國際刑事法院。當時以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）剛抵達匈牙利進行罕見國是訪問，無視國際刑事法院對他發出的逮捕令。

國際刑事法院締約國大會主席團對奧班政府此舉表達關切。

國際刑事法院成立至今超過20年，當初成立的宗旨在起訴被控犯下戰爭罪、違反人道罪和種族滅絕罪的人。

奧班上月表示，國際刑事法院「不再是一個公正的法庭，一個法治的法庭，而是一個政治法庭。」

匈牙利拒絕逮捕以色列總理，並稱國際刑事法院的逮捕令「恬不知恥」。

匈牙利是國際刑事法院的創始成員國之一，於2001年批准其創始條約，然而，該條約至今尚未頒布成為匈牙利法律。

匈牙利國會今天以134票贊成，37票反對，通過退出國際刑事法院的法案。

尼坦雅胡稱匈牙利決定退出國際刑事法院是「一個大膽且有原則的決定」。

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尼坦雅胡被控在加薩走廊（Gaza Strip）犯下戰爭罪，遭國際刑事法院發布逮捕令，尼坦雅胡否認這些指控，而且目前以色列正在加薩擴大攻勢。

締約國退出國際刑事法院的決定，將在聯合國秘書長收到書面通知一年後生效。（譯者：劉淑琴/核稿：楊昭彥）1140520

尼坦雅胡
英法加拿大譴責以色列 籲放行加薩援助、不停止攻擊將祭制裁尼坦雅胡：以色列將掌控全加薩 將避免當地爆發饑荒
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