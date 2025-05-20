習近平：要繼續搞好製造業 才能實現中國式現代化

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北20日電）在美中貿易戰未歇及中國被指產能過剩之際，中共總書記習近昨天下午在河南洛陽視察一家軸承工廠時說，中國要繼續把製造業搞好，掌握關鍵核心技術，培養大批高素質人才，「中國式現代化」才能夠真正實現。

央視新聞報導，習近平19日在河南洛陽一帶視察，當天下午並前往河南洛陽軸承集團股份有限公司，參觀該公司的智慧工廠，了解各種類型軸承產品的性能和用途，並察看廠內的智慧生產線，同時與員工交談。

根據報導，習近平說，中國堅持發展實業，從過去洋火（火柴）、洋皂、洋鐵等依靠買進來，到現在成為「工業門類最齊全的世界製造業第一大國，這條路走對了」。

透過 Google News 追蹤中央社

習近平表示，中國要繼續把製造業搞好，堅持自立自強，掌握關鍵核心技術，推進「產學研一體化」，培養大批高素質人才，這樣「中國式現代化」才能夠真正實現。

除參觀上述工廠外，習近平當天下午還參觀了白馬寺、龍門石窟等地，了解當地加快先進製造業發展、加強歷史文化遺產保護利用、推動文旅產業「高質量發展」等情況。（編輯：邱國強/陳鎧妤）1140520