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520雲林集團結婚 新人穿轎班衣見證良緣

2025/5/20 17:50（5/20 18:01 更新）
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雲林縣政府20日舉辦集團結婚，其中有新人身穿北港朝天宮轎班衣參與格外吸睛，新郎杜易宸（左）與新娘林鈺真（右）受訪表示，兩人因籌畫北港燈會相識，特別穿上轎班衣也是為了紀念這段因廟宇結下的緣分，下個月更將迎接小龍寶寶出生。中央社記者姜宜菁攝 114年5月20日
雲林縣政府20日舉辦集團結婚，其中有新人身穿北港朝天宮轎班衣參與格外吸睛，新郎杜易宸（左）與新娘林鈺真（右）受訪表示，兩人因籌畫北港燈會相識，特別穿上轎班衣也是為了紀念這段因廟宇結下的緣分，下個月更將迎接小龍寶寶出生。中央社記者姜宜菁攝 114年5月20日
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（中央社記者姜宜菁雲林縣20日電）今天是520「我愛你」，雲林縣政府舉辦集團結婚，35對新人互許終身。其中1對新人因籌劃北港燈會認識，特別穿上經典的「北港朝天宮轎班衣」，紀念這段因廟宇結下的緣分。

雲林縣府去年首度舉辦集團結婚，30對名額瞬間秒殺，今年詢問度熱烈，此次以「愛在雲林 共築未來」為主題，35對新人今天在縣長張麗善見證下，迎接新的人生。

新郎杜易宸與新娘林鈺真表示，2年前因籌劃北港燈會而認識，今天結婚特別穿上經典的「北港朝天宮轎班衣」，也是為了紀念這段因廟宇結的緣分，下個月將迎接小龍寶寶出生，全家人都很期待新生命的到來。

另1對新人蔡期育和郭家瑜說，2人從高中相識，大學開始戀愛，走過一南一北、台北與屏東的距離，一起從18歲走到28歲，決定在520這天互許終身。

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張麗善表示，婚姻是人生的重要階段，盼此次活動能夠提供新人們溫馨而難忘的開始。

雲林縣府為每對新人準備囍餅、蜂蜜等精緻伴手禮，現場也安排豐富抽獎活動，最大獎項為首爾來回蜜月機票補助3萬元，以及55吋電視、烘衣機等好禮，讓新人不僅收穫愛情，更滿載而歸。（編輯：吳素柔）1140520

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雲林縣政府20日舉辦114年集團結婚，以「愛在雲林 共築未來」為主題，縣長張麗善（前左5）到場見證35對新人甜蜜互許終身。中央社記者姜宜菁攝 114年5月20日
雲林縣政府20日舉辦114年集團結婚，以「愛在雲林 共築未來」為主題，縣長張麗善（前左5）到場見證35對新人甜蜜互許終身。中央社記者姜宜菁攝 114年5月20日
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