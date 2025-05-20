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盼比照嘉屏設苗科實中 鍾東錦：國科會欠苗栗公道

2025/5/20 17:10（5/20 17:16 更新）
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民進黨籍苗栗縣議員邱毓興（左）20日質詢時關切縣府向國科會爭取設立苗栗實驗中學進度，縣長鍾東錦（右）答詢時指出，以縣府財政狀況難以自辦實驗高中，認為「國科會欠苗栗一個公道」，兩人會後也持續交換意見。中央社記者管瑞平攝 114年5月20日
民進黨籍苗栗縣議員邱毓興（左）20日質詢時關切縣府向國科會爭取設立苗栗實驗中學進度，縣長鍾東錦（右）答詢時指出，以縣府財政狀況難以自辦實驗高中，認為「國科會欠苗栗一個公道」，兩人會後也持續交換意見。中央社記者管瑞平攝 114年5月20日
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（中央社記者管瑞平苗栗縣20日電）竹科外溢效應帶動苗栗縣竹南頭份地區人口激增，縣府爭設苗科實驗中學。縣長鍾東錦今天說，嘉義、屏東園區都有嘉科實中、屏科實中，為何苗栗不行。「國科會欠苗栗一個公道」。

行政院核定「桃竹苗大矽谷計畫」，苗栗縣政府積極向國科會爭取設置竹南科學園區實驗中學（現稱「苗科實中」），以滿足竹科、竹南科學園區員工及廠商子女教育需求，同時也分散紓解目前頭份、竹南地區各校擁擠現況。

民進黨籍縣議員邱毓興今天在議會質詢提問苗科實驗中學爭取進度。教育處長葉芯慧表示，縣府於3月竹竹苗「園縣市共好高峰會」（苗栗縣、新竹縣、新竹市政府、新竹科學園區管理局及園區科學同業公會組成的交流平台）中提出設校必要及急迫性，但國科會主張納入大矽谷計畫，待計畫用地及徵收範圍確認、產權移轉至國科會後，再行選址設校。

葉芯慧指出，科學園區設置管理條例明確規範，為園區發展所需，且達一定規模時，應設立實驗中小學。她說，目前居住苗栗的科學園區從業人員家長有7000多人，學生數5000餘人，且每年持續增加，希望國科會能正視地方及園區員工子女教育需求，比照嘉科實中、屏科實中模式，在硬體建設完成前，先借用大學校舍教學方式加速進動。

邱毓興詢問縣長鍾東錦，能否參照新竹縣作法，由縣府自辦實驗高中。鍾東錦回應，以縣府財政狀況不可行。

鍾東錦指出，如果嘉義、屏東科學園區比苗栗大、員工數比苗栗多，那沒話講，但現況是，苗栗的園區面積、人數都比較多、廠商發展也成熟，絕對有資格擁有1所實驗中學，「為何國家這麼偏心，獨獨漏掉苗栗」，不論以前國民黨或現在的執政黨，大家應該一本善良，憑良心做事。

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鍾東錦說，頭份、竹南近年人口激增，多所國中都增班還要蓋組合屋教室，若按國科會堅持要等大矽谷計畫籌設好，那可能10年後的事了，根本緩不濟急，「我覺得國科會欠苗栗一個公道」。

他強調，苗栗許多成績優異孩子外流到其他縣市就讀高中，縣府為留住國中會考5A以上學生繼續在苗栗升學，每年要花數百萬獎學金，這很諷刺，也令他心痛，希望民代、行政官員一起努力促成苗科實中，讓在地學生留下來、外地學生也願意到苗栗就讀。（編輯：李錫璋）1140520

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