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花蓮大雨道路中斷 台鐵南迴疏運加開全車自由席

2025/5/20 18:36
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（中央社記者曾以寧台北20日電）台鐵和仁－崇德間18日遭土石流淹過軌道，台鐵今表示，即起台北往花蓮對號車行駛至蘇澳新站，台東往台北對號車行駛至花蓮，並加開全自由席對號車，經南迴線至新左營銜接高鐵。

台鐵北迴線18日因強降雨，在和仁與崇德間發生土石泥流淹過軌面，尤其隧道內情況嚴重，目前雙向仍不通，台鐵正全力搶修，預估21日先恢復單線行車，24日雙線正常通行。

台灣鐵路股份有限公司今天傍晚發新聞稿表示，已派員前往現場持續監控中。因應土石流，即時起對號列車台北往花蓮方向行駛至蘇澳新站止，台東往台北方向則行駛至花蓮站止；區間（快）車順行至和仁站，逆行至崇德站。

為加強疏運花東旅客，台鐵表示，將於傍晚5時50分加開1列全車自由席對號列車，經南迴線至新左營，銜接晚間10時10分高鐵列車。此外，今天花蓮往台東、新左營對號列車，全面開放站票。

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有關退、換票資訊，台鐵表示，受強陣雨影響，致行經和仁至崇德區間未使用的車票，1年內退票免收退票手續費，如有去回程車票可一併辦理。

此外，在台鐵官網或台鐵e訂通APP辦理區間退票，其退票手續費將由系統批次退還至原刷卡信用卡帳戶。依據台鐵公司旅客列車晚點賠償規約規定，因不可抗力所造成之晚點，致列車到站時間較表定時間遲延120分鐘以上者，免費搭乘同區間同等級車種列車1次。（編輯：吳素柔）1140520

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