總統宣布成立主權基金 政院：規劃研議前瞻性立法

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（中央社記者賴于榛台北20日電）今天是賴清德總統就職週年，他宣布將透過立法成立主權基金。行政院指出，將請國發會、央行以及財主單位，共同列出具有前瞻性及必要性的專案以及修法規劃，再研議後續推動與進行方向。

賴總統上午在總統府發表執政週年談話指出，政府未來將透過立法，成立推升台灣經濟發展動能主權基金，打造國家級的投資平台，充分運用台灣產業的優勢，由政府主導，協同民間企業的力量，布局全球，連結AI時代的主要目標市場。

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各界關注主權基金規劃進度，行政院發言人李慧芝下午透過媒體群組表示，基於國際經濟戰略布局，因應整體經濟情勢變化，政府將打造國家級的投資平台，由政府主導協助國內產業在全球布局。

李慧芝說，政院將請國發會、央行以及財主單位，共同列出具有前瞻性及必要性的專案以及立法規劃，再研議後續推動與進行方向。（編輯：萬淑彰）1140520