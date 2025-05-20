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許光漢奇幻愛情片「他年她日」 亞洲同步上映

2025/5/20 16:10（5/20 16:21 更新）
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演員許光漢（左）、袁澧林（右）在電影「他年她日」分屬兩個不同時區，卻因緣分而相遇，該片預計10月上映。（甲上娛樂提供）中央社記者洪素津傳真 114年5月20日
演員許光漢（左）、袁澧林（右）在電影「他年她日」分屬兩個不同時區，卻因緣分而相遇，該片預計10月上映。（甲上娛樂提供）中央社記者洪素津傳真 114年5月20日
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（中央社記者洪素津台北20日電）演員許光漢與袁澧林主演奇幻愛情電影「他年她日」，該片於坎城市場展亮相，版權已銷售逾15個地區，將在亞洲同步上映，片中許光漢從男孩奔跑成為男人，角色生命歷程也經歷四季更迭轉變。

奇幻愛情電影「他年她日」由張艾嘉監製，龔兆平執導，該片在3月香港國際影視展（FILMART）曝光前導海報及概念影片。

影片中許光漢用聲音和袁澧林浪漫傳情，一開口就讓人心動，「13歲我就愛上妳，現在，我29歲了」，一句台詞道盡長達16年的深情守候。兩人跨越時間差距的愛戀逐步揭曉，許光漢義無反顧飛躍懸崖，只為奔向袁澧林那端，催淚指數爆表。

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片商今天發布新聞稿分享，電影國際版海報中，許光漢從男孩奔跑成為男人，經歷春夏秋冬變化，暗示角色的生命歷程經歷四季更迭轉變，海報右側的袁澧林則站在原地，動靜對比強化了角色之間的情感張力。

「他年她日」故事描述大地震將世界一分為二，矗立於海中央的「重力牆」扭曲了兩邊的時間與重力，在「優日區」的一天，是「長年區」的一年。當來自優日區的安晴（袁澧林飾），遇見長年區的薯仔（許光漢飾），他們的愛面臨時間差的考驗。電影預計10月中秋節檔期上映。（編輯：張雅淨）1140520

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