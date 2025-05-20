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馬祖首次聯合婚禮 新人穿越「劍門」見證愛情

2025/5/20 17:11（5/20 17:31 更新）
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連江縣政府民政社會處20日於南竿北海坑道前舉辦首屆聯合婚禮，馬祖防衛指揮部官兵身著正式軍裝，手舉長劍組成8道「劍門」，具有「雙劍合璧」寓意，參加新人依序穿越。中央社記者潘欣彤攝 114年5月20日
連江縣政府民政社會處20日於南竿北海坑道前舉辦首屆聯合婚禮，馬祖防衛指揮部官兵身著正式軍裝，手舉長劍組成8道「劍門」，具有「雙劍合璧」寓意，參加新人依序穿越。中央社記者潘欣彤攝 114年5月20日
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（中央社記者潘欣彤連江縣20日電）連江縣政府今天於南竿北海坑道前舉辦首屆聯合婚禮，參加的6對新人橫跨馬祖與台灣本島，穿越由馬防部官兵組成的「劍門」，象徵見證愛情與攜手穿過挑戰。

連江縣政府民政社會處新聞資料指出，以以「愛在馬祖．情定島嶼」為題，舉辦首屆聯合婚禮。受限於法規結婚採登記制，故婚禮紀念意義大於實質。但仍吸引台灣本島與馬祖在地，共6對新人共襄盛舉。

民社處說，為展現馬祖戰地特色，現場由馬祖防衛指揮部16位官兵身著正式軍裝，手舉長劍組成8道「劍門」，具有「雙劍合璧」寓意。新人在由介壽國中小同學擔綱的花童帶領下，穿越劍門，象徵同甘共苦，相互扶持，攜手走過每個挑戰。

民社處透過新聞資料指出，6對新人中，在連江縣政府財稅局工作的致偉與主計處詩媚，在疫情期間選擇登記結婚，當時受限於疫情無法舉辦典禮並接受親友祝福，故以這次聯合婚禮，補上未完成的儀式。

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雲林人育豪與家在台北的青奕，則是遠從台灣本島來參加。兩人從大學1年級起交往，因為育豪在馬祖當兵，雙方通過台灣馬祖遠距離考驗，故藉聯合婚禮回到馬祖，重溫昔日時光更盼攜手未來。寓晟與郁雯則為馬祖防衛司令部官兵，在馬祖服役時結緣，並決定在國之北疆互許終生。

連江縣長王忠銘致詞時指出，首屆婚禮選在北海坑道，係因坑道為堅硬花崗岩地形，先人開挖不易，沒有很大的決心與毅力無法完成，以此祝福新人感情堅如磐石。（編輯：張銘坤）1140520

連江縣政府民政社會處20日舉辦首屆聯合婚禮，新人寓晟（前右）與郁雯（前左）為馬祖防衛司令部官兵，在馬祖服役時結緣，並決定在國之北疆互許終生。中央社記者潘欣彤攝 114年5月20日
連江縣政府民政社會處20日舉辦首屆聯合婚禮，新人寓晟（前右）與郁雯（前左）為馬祖防衛司令部官兵，在馬祖服役時結緣，並決定在國之北疆互許終生。中央社記者潘欣彤攝 114年5月20日
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