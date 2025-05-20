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苗縣苑裡市場重建 歷史建築修復工程動土

2025/5/20 18:49（5/20 19:11 更新）
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苗栗縣苑裡鎮公有零售市場遭祝融燒毀後，鎮公所推動重建多年，20日舉辦新建工程上梁暨歷史建築修復工程動土典禮，各界與會見證。（苑裡鎮公所提供）中央社記者管瑞平傳真 114年5月20日
苗栗縣苑裡鎮公有零售市場遭祝融燒毀後，鎮公所推動重建多年，20日舉辦新建工程上梁暨歷史建築修復工程動土典禮，各界與會見證。（苑裡鎮公所提供）中央社記者管瑞平傳真 114年5月20日
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（中央社記者管瑞平苗栗縣20日電）苗栗縣苑裡鎮公有零售市場遭大火燒毀，鎮公所推動重建多年，今天舉辦新建工程上梁暨歷史建築修復工程動土典禮，宣告百年市場迎向浴火重生已邁入新里程。

苑裡鎮公所指出，苑裡市場歷史悠久，107年一場大火燒毀市場半數攤鋪位，災後部分牆體結構及「据賣場」空間，經縣府審議登錄為苗栗縣歷史建築，歷經多年多努力，採「新建工程」與「歷史建築修復工程」雙軌並行推動重建，以新舊共融型態，讓苑裡市場成為融合機能、美學、文化的苑裡新地標。

其中，「新建工程」已於112年底動工，目前進入上梁階段，預計今年10月完工，經費約新台幣2.6億元，由經濟部、苗栗縣政府與台電等單位共同支持。

鎮公所表示，「歷史建築修復工程」歷經物價波動、預算擱置等挑戰，總預算9780萬元，分別向文化部、客委會爭取6300萬及2463萬元，鎮公所自籌約1成經費，預計明年5月完工。

客委會主委古秀妃、苗栗縣副縣長邱俐俐、苑裡鎮長劉育育等人今天共同為市場歷史建築工程祈福執鏟動土，並於新建工程金梁簽名落款，見證市場重建之路邁向新的里程碑。

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古秀妃表示，苗栗是客家大縣，然而苑裡整體人口以閩南人為主，苑裡的客家人多能雙語，講客語，也通曉閩南語，展現高度語言力與文化融合。市場是庶民經濟的聚落，也是族群文化交融的場域，此次工程不只是硬體重建與修復，更是文化傳承與地方再生的實踐。

劉育育指出，重建後的新市場將提供更優質、舒適的環境，並透過歷史建築修復，保留文化記憶、展現建築之美，未來除了有菜市場攤商進駐，也會在公共空間持續推動市集與文化展演活動，活化空間，提升地方觀光與經濟發展。（編輯：張銘坤）1140520

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