朱立倫指總統應親赴立院說明國政 綠：自相矛盾

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（中央社記者葉素萍台北20日電）國民黨主席朱立倫認為，總統賴清德應親赴立法院說明國政。民進黨發言人戴瑋姍說，朱立倫的要求是自相矛盾，建議朱立倫應放下成見與對立，積極參與國安簡報，團結對外才能讓國家穩健前行。

總統賴清德今天說，將指示國安團隊著手規劃，向在野黨主席進行「重要國安情勢簡報」。國民黨主席朱立倫表示，全民期待是由賴總統親自召集國安簡報；應建立「國安跨黨機制」因應變局；賴總統也應親赴立法院說明國政。

戴瑋姍透過新聞稿表示，現在的朱立倫跟國民黨如同一群陷入迷宮的無頭蒼蠅，沒有方向，不斷提出自打臉的荒謬提案。

戴瑋姍強調，總統早已一再強調他願意在合乎憲法規定下，赴立院做國情報告。怎奈藍白去年要政治操作一問一答的方式，被憲法法庭宣判違憲，國民黨與民眾黨當時不思檢討，反而惱羞成怒批總統「沒有資格到中華民國國會玷汙民主殿堂」、「過場作秀」，拒絕讓總統到國會報告。朱立倫現在重提國情報告，不僅自我打臉，更顯示國民黨又想趁此機會操作政治鬥爭。

戴瑋姍說，國民黨近期混亂不只如此，從台北市長蔣萬安的倒閣說、到後來發起的罷免賴清德，完全不處理自身核心問題，只剩無止盡的鬥爭及口號。

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她說，在此情況下，總統仍再次展現誠意，邀請在野領袖進行國安簡報，對於當今台灣面對的國際局勢，讓朝野政黨基於相同基礎事實，進行意見交流。朱立倫面對總統所遞出的橄欖枝，卻不願給出正面回應，朱立倫一再作繭自縛，只會繼續弱化自己的政治地位。

戴瑋姍指出，朱立倫對賴總統無需「隨時等電話」，建議朱立倫只要願意，隨時可以拿起電話打給立法院長韓國瑜、打給國民黨立委傅崐萁、打給民眾黨主席黃國昌，擺脫心魔，終結國會亂象，別再扯政府後腿，積極參與國安簡報，團結一致對外，才是人民所樂見的。（編輯：翟思嘉）1140520