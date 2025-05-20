王貞治盃青棒陳世展完封桃園 台東隊史首闖冠軍戰

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北20日電）王貞治盃青棒賽今天4強賽台東縣隊靠著「東體潛水艇」陳世展先發完封勝，7局6K壓制桃園市隊，率隊以3比0搶勝、隊史首度闖進冠軍戰，明天將與新北市隊爭冠。

114年王貞治盃全國青棒錦標賽台東縣隊以台東體中代表參賽，今天4強賽碰上勁敵桃園市隊（平鎮高中），台東縣派出下勾投手陳世展先發、展現壓制力。

陳世展1局下2人出局後被敲出安打，但沒讓桃園延續攻勢，2局下1人出局後投出觸身球保送，接著製造雙殺，3局下2人出局後投出四壞保送，三振抓下該局第3個出局數，4局讓桃園3上3下。

陳世展5局下遇到危機，被首名打者敲出安打，1人出局後再被敲出安打攻占得點圈，關鍵時刻讓打者敲出滾地球形成雙殺、瓦解對手攻勢，6、7局沒再被敲出安打，僅讓桃園靠著保送、觸身球保送上壘，穩守不失分。

台東縣隊開賽積極搶分，1局上黃靖哲選到四壞保送、盜上二壘，靠著滾地球跑回第1分，4局上2人出局後靠著保送、高士凱安打、楊益二壘打，一棒送回2分、替球隊多添保險分。

陳世展今天總計用91球完投7局，僅被敲出3支安打，投出6次三振，4次四死球保送，完封桃園、幫助球隊搶勝晉級冠軍戰。

今天另外一場4強賽組合為上屆冠軍戰組合，新北市（穀保家商）與高雄市（普門中學）交手，新北市隊投手郭宸安先發投5.1局被敲出8支安打，投出2次三振、1次觸身球保送，失掉1分責失分、拿下勝投。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

新北市隊3局上靠著保送、滾地球推進、葉弘仁適時安打先馳得點，5局上許子彥率先敲出二壘打，靠著犧牲觸擊推進，劉承佑適時安打，替球隊多添1分保險分，終場以2比1搶勝、晉級冠軍戰。

王貞治盃為美國小馬青棒賽國內選拔賽，冠軍隊取得代表權參加亞太區賽事，明天冠軍戰由台東、新北交手，台東力拚隊史首冠，新北前一次奪冠為112年。（編輯：張雅淨）1140520