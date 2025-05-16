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王貞治盃青棒壯金銘後援壓制 台東勝屏東敗部續命

2025/5/16 15:56
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（中央社記者謝靜雯台北16日電）王貞治盃青棒賽台東縣隊今天敗部與屏東縣交手，開賽一度落後，比賽後段追分超前，投手壯金銘後援投4.2局無失分，率隊以5比1搶勝、保住晉級生機。

114年王貞治盃青棒賽台東縣隊以台東體中代表參賽，台東縣隊首戰就不敵台中市隊（西苑高中）、落入敗部，昨天擊敗嘉義市（嘉義高中），今天敗部與屏東縣（美和高中）交手。

台東縣隊派出投手李育朋先發，1局下雖被敲出安打、但力守不失分，2局下2人出局後投出保送、接連被敲2支安打失分，3局下1人出局後退場，由壯金銘接替登板投球，雖先送出保送、被敲安打，但接著連抓2個出局數，沒有掉分。

壯金銘4局過後回穩，4到7局僅再被敲出1支安打，沒有失分，總計用40球投4.2局，被敲出2支安打，投出4次三振、無失分，奪下勝投。

台東縣隊前3局打完0比1落後，4局上靠著余新喆、李立威、高士凱接連安打攻占滿壘，滿壘時楊益選到四壞保送先擠回追平分，2人出局後高士凱盜本壘、跑回超前分。

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台東縣隊5局上2人出局後再起攻勢，靠著接連安打、觸身球保送攻占滿壘，李立威適時安打、一棒送回2分，台東縣隊再靠著對方投手接連暴投，多跑回1分保險分；李立威今天單場2安2打點，打擊表現最亮眼。

台北市隊（陽明高中）今天敗部與南投縣隊（中興高中）交手，台北市隊打線發揮，團隊敲出12支安打，對手送出5次四死球保送，台北市隊攻勢串連，終場以13比3、5局搶勝、敗部續命。（編輯：龍柏安）1140516

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