下勾陳世展U18東岸聯盟先發勝 要投出特色拚職棒

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（中央社記者謝靜雯台東3日電）U18東岸聯盟棒球錦標賽東體白隊下勾投手陳世展今天6局無失分優質先發，率隊6比0擊敗壽山高中、4連勝晉級，透過每場比賽找缺失精進，盼強化對左打壓制力，挑戰中職選秀要「投出特色」。

「東體潛水艇」陳世展昨天對台南市聯隊比賽短局數中繼登板有失分，今天與壽山高中交手扛先發重責，用63球投6局，僅被敲出4支安打，投出2次四死球保送、6次三振，無失分、奪下勝投。

東體白隊開路先鋒黃靖哲每場比賽穩定安打輸出，今天單場3安3盜壘成功、跑回2得分，方品嚴3局下關鍵二壘打，一棒送回3分，打擊表現也很亮眼，東體白隊預賽4連勝晉級。

東體白隊總教練陳峰岳表示，陳世展本來就屬於投給打者打不好的類型，用球數不會太多，球的尾勁不錯，球進到好球帶會往下掉，打者容易擊到球的上緣，形成滾地球機會高，也有特別提醒內野手守備要更專注。

陳峰岳表示，陳世展針對每場比賽缺失都會詢問教練團，目前觀察，面對左打者投球的位置、球路還需再調整，被安打機率比較高，這也是他想要再往更高層級挑戰的課題。

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陳世展高中階段持續進步，去年有亞洲青棒錦標賽國手資歷磨練，想要再往更高層級挑戰。面對「左打剋怪投」狀況，陳世展表示，包括詢問球隊投手教練高龍偉，也有詢問相同類型的退役球員廖于誠，面對左打要讓對手知道他不怕投內角。

陳世展表示，透過每場比賽找缺失、看影片，想辦法解決，不斷精進，各方面都還要進步，希望可以投出特色和自信，讓大家看到優點和功能性。（編輯：張雅淨）1140403