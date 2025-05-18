王貞治盃青棒李育朋好投、林顗勳開轟 台東晉4強

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（中央社記者謝靜雯新北18日電）王貞治盃青棒賽敗部冠軍戰台東縣今天與台中市交手，台東縣隊左投李育朋6局無失分好投壓制、林顗勳開轟，台東終場以5比0搶勝晉級4強，20日將與桃園爭冠軍戰門票。

114年王貞治盃全國青棒錦標賽台東縣隊以台東體中代表參賽，今天敗部冠軍戰與台中市隊（西苑高中）交手、投打發揮。

台東縣隊先發投手李育朋首局稍微有狀況，1人出局後投出四壞保送、觸身球保送，接著被敲出內野安打攻占滿壘，面對危機先三振抓出局數，再讓打者敲出左外野方向飛球出局、力守不失分。

李育朋2局過後回穩，2到5局沒有再被敲出安打，僅讓對手靠著失誤、保送上壘，沒有失分，6局被首名打者敲出安打，2人出局後投出四壞保送，接著讓打者敲出滾地球出局。

李育朋今天總計用82球投6局，僅被敲出2支安打，投出4次三振、4次四死球保送，無失分、拿下勝投。

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今天兩隊前4局都沒有拿下分數，5局上台東縣隊李立威、高士凱接連敲出安打先攻下1分，6局上靠著安打、野手選擇、林顗勳3分砲拉開領先差距，再靠著保送、接連安打再添1分，順利拿下比賽勝利。

台東縣隊搶勝晉級4強，20日4強賽將與桃園市（平鎮高中）隊交手，另外一場4強賽對戰組合為高雄市（普門中學）與新北市（穀保家商）爭冠軍戰門票。（編輯：張雅淨）1140518