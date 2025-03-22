U18東岸聯盟31日開打18隊爭冠 東體目標2隊晉4強

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（中央社記者謝靜雯台北22日電）2025年東岸聯盟U18棒球錦標賽將於31日開打，被視為備戰選拔賽前哨戰，地主台東體中分3隊參賽，總教練陳峰岳喊話至少2隊晉4強，希望球員把握曝光的機會和舞台。

東岸聯盟棒球錦標賽邁入第9屆，從首屆的6隊規模逐步擴增，今年維持18隊參賽。東部優秀球員一直是台灣棒球重要人才庫，東岸聯盟賽事出發點，主要是有感於台灣大型青棒賽事多舉辦在西部，東部球隊受限交通、經費，外出比賽機會少，有出色天分卻缺乏實戰累積經驗，盼邀請西部球隊到台東比賽，透過高強度賽事讓球員磨練成長。

主辦單位台東體中此次維持3隊參賽為台東縣聯隊、東體白隊、東體紅隊，總教練陳峰岳表示，今年東體白隊算「準玉山盃」隊形，納入球員年紀符合青棒國手選拔賽玉山盃限制。陳峰岳表示，今年能打玉山盃野手以高一、高二為主，雖然有木棒聯賽磨練提升自信，但陣中缺少高三野手帶頭、穩定軍心，希望透過比賽找出新隊形、讓球員有磨練機會。

東體白隊的高三投手戰力較為整齊，納入去年亞洲青棒錦標賽國手陳世展，陳峰岳表示，陳世展樂於跟隊友們聊天分享，包括國家隊和場上經驗，也很照顧學弟們，並且與教練團有很好信任關係，有陳世展在陣中對團隊有很大的幫助。

陳峰岳表示，東體紅隊和台東縣聯隊球員戰力平均分配，也有一些符合玉山盃參賽年齡的球員被分在這兩隊，主要是調配守備位置，希望讓每個球員都有更多的出賽機會，藉此機會觀察找出戰力。

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陳峰岳表示，東岸聯盟賽事給球員更多曝光機會，一般賽事礙於賽制和人數限制，守備位置重疊的球員只能等待機會，但東岸聯盟台東體中分3隊參賽，讓每名球員有更多機會，將高中階段所學展現，希望至少2隊拚晉4強，東體過去最佳成績為亞軍。

東岸聯盟賽事是每年4月最大規模的青棒賽事，被視為接下來選拔賽王貞治盃、玉山盃青棒賽前哨戰，各隊把握機會找出最佳戰力，東岸聯盟賽事也都吸引眾多國內外球探到場，陳峰岳表示，對有意挑戰選秀的高三球員來說是很好曝光機會，對高一、高二球員來說，有好表現也能讓球探留下好印象。（編輯：陳政偉）1140322