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保護壽山台灣特有種魔芋 自管處啟動巡守計畫

2025/5/20 17:32
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（中央社記者蔡孟妤高雄20日電）壽山國家自然公園的台灣魔芋及密毛魔芋都是台灣特有種，但因獨特氣味或特殊外觀，常被民眾就近觀察、干擾。內政部國家公園署國家自然公園管理處日前啟動巡守計畫，邀民間共同守護。

壽山國家自然公園有台灣4種魔芋屬中的台灣魔芋及密毛魔芋2種，都是台灣特有種。每年春天靠近梅雨季節才會伸出地上，經開花結果、展葉後又進入休眠期，等到下一年有適宜的外在環境及符合生理條件時，才會再次伸出地上開花、展葉。

台灣魔芋約於4月到5月開花，密毛魔芋則於5月到6月開花，果實成熟季節主要在6月至8月，但因獨特氣味或特殊外觀，常讓民眾就近觀察、干擾，甚至破壞。

為強化魔芋季的淺山生態保育行動，內政部國家公園署國家自然公園管理處4月下旬啟動「2025年壽山國家自然公園魔芋巡守計畫」，邀民間團體加入。

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自管處今天透過新聞稿指出，「2025年壽山國家自然公園魔芋巡守計畫」將對魔芋開花結果熱點進行巡守與觀測，記錄氣象資料、周邊環境情形，及加強留意有無人為干擾。另外也邀民眾一起記錄園區內魔芋物候資訊，共同守護台灣特有種。

自管處並表示，過去曾有魔芋及其他壽山重要原生藤本植物遭人為蓄意破壞，呼籲民眾勿破壞園區內生物，避免因近距離觀察而過度踩踏造成土壤夯實，也勿以身試法進行非法採集與破壞，違者將依國家公園法開罰。（編輯：黃名璽）1140520

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