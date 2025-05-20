滙豐：台灣AI生態系優勢難取代 下半年經濟優於亞鄰

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（中央社記者張璦台北20日電）美國對等關稅讓全球經濟充滿不確定性，滙豐首席亞洲經濟學家范力民今天指出，台灣擁有先進晶片技術與製造能力，在AI生態系的優勢難以取代，預期台灣今年下半年經濟表現，將優於亞洲其他經濟體。

滙豐銀行今天舉行亞洲2025年中經濟展望記者會，滙豐集團首席亞洲經濟學家暨亞太地區研究聯席主管范力民（Frederic Neumann）與會。

范力民指出，近來美國預算赤字惡化、政府債務急劇上升，且在對等關稅之下，全球經濟不確定性變高，儘管貿易談判結果仍懸而未決，但近期宣布的美英貿易協定、美中關稅下調，對其他各地的政策制定者來說，是一個積極訊號。

范力民也提到，如果美國目前無法實現更小的財政赤字，未來兩年美元可能會對所有貨幣走弱；台灣匯率方面，幾週前就出現一波大幅波動，至於這樣的走勢是否會持續，其實很難說，但就目前而言，新台幣對美元算已趨於穩定。

范力民表示，他認為台灣在人工智慧（AI）生態系方面擁有無可匹敵的優勢（unrivaled strength），他昨天透過電視看了一小段AI晶片大廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳的演講，他對輝達最新推出的產品印象深刻，但輝達產品的核心來自台灣，這一點凸顯了台灣在全球AI革命中的中心地位。

范力民說，要在此位置取代台灣，是非常困難的，儘管部分電子製造商可能會轉往東南亞或墨西哥，但這些大多都是較低階的製造，對台灣並不會構成太大威脅；台灣的核心優勢在於高階技術，而在可預見的未來，沒有任何國家能夠從台灣手中奪走這些技術。

范力民進一步指出，關稅議題方面，其實台灣反而是居於能夠撐過這些衝擊的有利位置，因為全球對晶片的需求持續存在，不論關稅怎麼變化，最終市場還是只能仰賴唯一有能力生產這些先進晶片的製造商，這意味台灣經濟有能力度過諸多不確定性。

范力民直言，「只要AI需求還在、且目前看起來相當強勁，台灣的表現應會繼續維持得很好」，並預期台灣今年下半年經濟表現，將優於亞洲其他經濟體。

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范力民說，他不太擔心台灣被加徵關稅的問題，即使關稅比預期來得高，全球依然需要購買台灣的產品，這也就代表，關稅對台灣經濟造成的實質傷害不會太大。

范力民提到，對台灣而言，未來重要發展不僅是核心技術本身，而是圍繞著AI的一切，即邊緣AI應用，這是一個完整的生態系統，而台灣仍有機會繼續探索其中，並擴大在這個市場的占有率。（編輯：楊凱翔）1140520