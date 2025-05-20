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理想混蛋11月唱進小巨蛋 雞丁曝想看建廷哭

2025/5/20 16:17（5/20 16:31 更新）
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樂團理想混蛋由主唱雞丁（右2）、吉他手阿哲（左）、建廷（右）以及鼓手可沛（左2）組成，成軍8年，將於11月1日登上台北小巨蛋，舉行「不是因為天氣晴朗才見面」演唱會。中央社記者陳怡璇攝 114年5月20日
樂團理想混蛋由主唱雞丁（右2）、吉他手阿哲（左）、建廷（右）以及鼓手可沛（左2）組成，成軍8年，將於11月1日登上台北小巨蛋，舉行「不是因為天氣晴朗才見面」演唱會。中央社記者陳怡璇攝 114年5月20日
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（中央社記者陳怡璇台北20日電）樂團「理想混蛋」11月1日將唱進小巨蛋。4人由小場地唱到大舞台，主唱雞丁笑說，每次自己跟其他人在台上哭，吉他手建廷都在旁邊笑，期待這次看到他「鐵漢柔情」一面。

「理想混蛋」由主唱雞丁、吉他手阿哲、建廷以及鼓手可沛組成，成軍8年，將在11月1日晚間7時30分在台北小巨蛋，舉行「不是因為天氣晴朗才見面」演唱會，門票6月7日下午1時起在KKTIX開賣。

4人特別選在今天5月20日舉行記者會，可沛說，演唱會的英文名稱叫BESTORY，象徵理想混蛋成軍時的猶疑、成員從斜槓到正職音樂人等的故事縮影；建廷則說，生活中偶有不如意，能彼此接住對方的話是好事。

雞丁表示，從小的Live House一路唱到大的舞台，在呈現表演上也需要把很多東西都放大、把能量傳更遠，心情是興奮大於緊張；為了準備演出，4人加強體力管理，各自請了健身教練、勤上健身房。

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記者問到會不會淚灑舞台？可沛坦然：「我就哭啊，我不怕！」建廷說到時候氣氛一來可能就會，雞丁笑說，「每次我們3個哭，建廷都在旁邊笑，期待小巨蛋能看到他鐵漢柔情的一面。」

因應時事被問及兵役問題，其他人已服完兵役，團中唯一免役的阿哲表示，高中與大學時期曾癲癇發作，當時就符合免役資格，現在仍在吃藥與追蹤；也因癲癇患者會接受「光刺激」檢查，看到強光會有點緊張，幸好病情已5年未發作。（編輯：陳清芳）1140520

#小巨蛋
#兵役
#阿哲
#癲癇
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