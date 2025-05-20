九州案前女董座控遭不當問訊 中檢啟動調查程序

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中20日電）台中地檢署偵辦九州博弈集團案，前台灣電子競技聯盟董事長徐培菁今天控訴檢察官不當問訊，撩妹及索賄的言語讓她不舒服。對此，中檢表示，啟動調查程序，釐清還原偵訊過程。

台中地檢署今天發布新聞稿，為求慎重，已於今天啟動調查程序，釐清並還原偵訊過程，確認有無週刊受訪人所述的相關內容，迅速查明事實真相，對外公布，以昭公信。

九州博弈集團案，中檢指控集團總裁陳政谷，透過前台灣電子競技聯盟董事長徐培菁賄賂刑事局前警政監林明佐而洩密。徐培菁日前接受週刊訪問表示曾遭檢察官不當訊問。

徐培菁今天在律師的陪同下召開記者會，她說，前後6次的偵訊過程，每一次高達16小時的疲勞偵訊，檢察官的言語讓她心生恐懼，這一年來不斷做惡夢，事後親友也說檢察官就是要拿錢，她才恍然大悟。

徐培菁表示，檢察官在偵查庭中問「妳為什麼幫陳政谷奔走這麼多的政商關係」「妳也沒有拿錢來給我」，當下她傻眼、啞口無言，更被追問離婚的原因，她不知道這跟案情有何關係。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

徐培菁提到，檢察官跟她說「我真的很想私下和妳成為朋友」，最後一次還說「今天是我最後一次看到妳」，語氣輕蔑，尤其又以手比出帝王蟹腳的大小並說「水族箱中的帝王蟹都好大隻，腳都這麼粗」。徐培菁說，她積極配合案件的調查偵辦，但卻遭到濫權、瑕疵偵訊。

辯護律師戴連宏表示，檢察官訊問時有點聊天聊開了，部分與案件事情不相關。辯護律師江彥儀指出，尊重這可能是檢察官個人的偵訊技巧，很遺憾讓當事人有這些聯想，先前申請偵訊光碟，已經過了1個月，法院還沒裁定，拿到光碟後會討論是否提告。（編輯：張銘坤）1140520