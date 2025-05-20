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蕭副總統：挑戰前所未有 積極吸收知識協助總統

2025/5/20 22:01（5/20 22:23 更新）
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副總統蕭美琴（中）20日在臉書發文表示，積極吸收知識並在總統需要時給予協助，，讓台灣在全球風浪中穩健、抓緊機遇，持續往前。（圖取自facebook.com/Bikhim）
副總統蕭美琴（中）20日在臉書發文表示，積極吸收知識並在總統需要時給予協助，，讓台灣在全球風浪中穩健、抓緊機遇，持續往前。（圖取自facebook.com/Bikhim）
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（中央社記者溫貴香台北20日電）副總統蕭美琴今天提到，擔任副總統這一年來，台灣內外部面臨前所未有的挑戰，身為團隊的成員，積極吸收知識並在總統需要時給予協助，是基本的責任，讓台灣在全球風浪中依然穩健、甚至抓緊浪頭上的機遇，持續往前。

副總統晚間在臉書發文表示，上任滿一年了，謝謝台灣人民在2024對Team Taiwan的信心，讓她有機會成為總統賴清德的台灣隊員。

她說，這年來，內部面臨朝小野大的立法院施政和預算困境，外部則有對岸的武力脅迫和國際空間的霸凌打壓、以及美國向全球施加對等關稅等經濟衝擊，都是前所未有的挑戰。

她表示，過程中，不能說沒有挫折與失落；但同時也有學習以及看到新機會的振奮。而存在台灣民間的創新和良善，更是激勵出樂觀與進步的能量。

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副總統說，除了過往熟悉的議題，還有很多新的碰觸跟體悟，包括總統所提的「競逐太空、探索海洋」、國防安全新興科技、人工智慧、產業供應鏈的運作、雙軸轉型等，都是攸關台灣維持整體經濟繁榮成長、國家安全、以及世界連結的關鍵要素。

她提到，雖不像過往擔任民意代表或駐美代表一樣在第一線應對，但身為團隊的成員，積極吸收知識並在總統需要時給予協助，是基本的責任，讓台灣能夠在全球風浪中依然穩健、甚至抓緊浪頭上的機遇，才能持續往前。天佑台灣，也天佑認真良善的力量。（編輯：謝佳珍）1140520

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