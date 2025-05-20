增加幼兒園影像事證 北市議員要求訂監視器要點

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（中央社記者楊淑閔台北20日電）台北市有幼兒園涉性侵幼兒，惹眾怒。影像是法律事證，但教育局稱涉隱私，公立幼兒園室內約40%多未裝監視器。民進黨市議員簡舒培要求下學期前訂出調閱要點安撫人心，以利裝設。

台北市教育局今天在台北市議會教育委員會就幼兒園重大違法事件、通報、調查、資料提供和停職（聘）等相關規定，應整合各局處權責，提出精進作為報告。

教育局長湯志民指出，有接獲通報重大性侵案件會成立跨局處應變小組，行為人立即停聘（職），並加速調查，除因配合家長時間或行為人被羈押等原因，30天內完成調查，之後2週內送認定委員會認定。

但因湯志民回覆質詢時，提及私立幼兒園都有裝置監視器，公立幼兒園則是戶外有裝置、室內裝置率約50 %多，有比過去增加10%多。反而引起民進黨市議員趙怡翔關注，質疑幼兒口述能力有限，有畫面才有事證，沒有監視器畫面，「調查報告內容要怎麼做？」

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趙怡翔還說，且何以私立都裝了，公立室內還有40 %多未裝置。教育局幕僚補充，因為涉及隱私，以及北市公立約147所、私立555所。

簡舒培則說，不可能私立幼兒園就沒有隱私問題，她推敲一定跟不信任影片的調閱作法有關，於是要求教育局下學期前訂出適用所有幼兒園的監視器設置及調閱作業要點，以利所有幼兒園裝置監視器，保護、保障幼兒權益。（編輯：張銘坤）1140520