台鐵北迴線大雨受災 21日首班車單線雙向通行

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（中央社記者余曉涵台北20日電）台鐵今天晚間表示，北迴線和仁至崇德間東正線預計明天首班車可以恢復正常通行，西正線的搶修工作則預估最快24日修復完成，屆時將恢復正常雙線雙向通行。

受到今天強降雨影響，台鐵北迴線和仁至崇德間（k56+900至k56+950）遭到土石泥流淹沒東、西正線。

台鐵晚間表示，目前正進行和仁至崇德間東正線小清水溪橋電力線調整，預計21日凌晨4時可完成，經號誌通訊系統驗測後進行試運轉，預計21日首班車恢復東正線雙向通行。

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台鐵說，由於和仁至崇德間（k56+900至k56+950）軌道遭土石泥流淹沒，台鐵已派員全力搶修，預估21日清晨5時搶通東正線。

台鐵表示，目前持續進行和仁隧道（k51+245）內路線土石清除，預計21日可全部清除完成；和仁至崇德間（k56+900至k56+950）也全力進行西正線搶修工作，預估最快24日修復完成，恢復正常雙線雙向通行。（編輯：黃名璽）1140520