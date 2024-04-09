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媒體識讀1 / 花蓮7.2強震災情影像瘋傳 查核中心：多為移花接木

2024/4/9 18:56（4/9 19:29 更新）
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台灣3日發生規模7.2地震後，網路流傳台灣強震造成日本海嘯的影像，經事實查核中心調查，影像地點與日本無關。（圖取自事實查核中心網頁tfc-taiwan.org.tw）
台灣3日發生規模7.2地震後，網路流傳台灣強震造成日本海嘯的影像，經事實查核中心調查，影像地點與日本無關。（圖取自事實查核中心網頁tfc-taiwan.org.tw）

如何辨別資訊真偽、可信度，同時評量報導立場與脈絡，已成為當代閱聽人及媒體最重大挑戰。中央社「媒體識讀」新聞分類，集結事實查核與媒體素養相關新聞，期待以媒體角色為提供正確資訊盡一分心力。

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（中央社記者洪素津台北9日電）台灣東部海域4月3日發生規模7.2地震，網路瘋傳不少驚悚影像，有海水倒流、樓房倒塌等畫面，不過經事實查核中心調查，有些影像被移花接木、誤傳，並非實際災情畫面。

台灣在4月3日發生規模7.2地震，造成多起死傷與災情，不過網路亂象多，有些不實災情畫面被誤植，其中網路流傳一段火燒車影像，聲稱是數位發展部車輛首度災難出勤就火燒車，對此事實查核中心闢謠，表示發生火災意外的車輛，經查是民間電信業者的通訊車，並非數發部應變網路行動車。

7.2強震後台灣中央氣象署隨後發布海嘯警報，提醒沿海民眾注意安全，緊接著社群就流傳一段港口海水倒退影像，有國外網友稱是發生在日本的海嘯前兆，另有網友表示這是南方澳漁港發生海水倒退情形，對此事實查核中心比對船身數字和街景，確認該影像來自台灣南方澳第三漁港岸邊，且花蓮地震後並未造成日本海嘯。

除此之外，網路上也流傳台灣多棟大樓倒塌畫面，不過網傳影片實際為2021年中國雲南昆明市爛尾爆破拆除工程，與台灣地震無關。事實查核中心表示此為「移花接木」的錯誤訊息。1130409

原文來自「台灣事實查核中心」：https://tfc-taiwan.org.tw/articles/10467https://tfc-taiwan.org.tw/articles/10465https://tfc-taiwan.org.tw/articles/10464

#花蓮地震
#中央氣象署
#事實查核
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