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首頁 / 國際

王文濤4月訪法義 談歐盟對中國電動車補貼調查

2024/3/29 13:13
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（中央社台北29日電）路透社28日報導，中國商務部長王文濤將於4月訪問法國及義大利，商討有關歐盟對中國電動車補貼調查，包括中國電動車大廠代表比亞迪等也將隨行。

報導說，歐盟已著手展開調查，藉此斷定是否需課徵關稅以保護歐洲車商，預計今年11月調查終結，不過歐盟執委會可以提早實施臨時關稅措施。

據歐盟估算，由於中國電動車的價格比歐洲品牌便宜，估計2025年中國製車種在歐洲的銷售，市占率將達15%。

據4個消息來源告訴路透社，王文濤這此訪歐首站擬4月7日訪法國，隨行包括車商比亞迪（BYD）、吉利汽車（Geely）和上海汽車集團（SAIC）的代表，因事屬機密消息來源不願透露王文濤法國行細節。

之後他們將轉往義大利出席12日在維洛納（Verona）舉行的中義企業論壇。義大利政府說，屆時義國外長塔加尼（Antonio Tajani）也將與會。

報導說，法國支持歐盟執委會就中國電動車展開調查，原因之一在於，多年來法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）力挺歐盟針對經貿採取較強硬手段，並力主營造公平競爭的經商環境。

基於反制歐盟，中國今年一月就白蘭地進口中國展開反傾銷調查，一般認為矛頭是指向法國，因為根據中國海關的數據，歐盟出口至中國的白蘭地，幾乎全數來自法國。

由於中共領導人習近平定5月訪法並會晤馬克宏，一般預料，屆時也將引發中歐經貿緊張益增的廣泛討論。（編輯：曹宇帆/陳鎧妤）1130329

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