法國總統結束訪問巴西 雙方討論以哈衝突等議題

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（中央社記者唐雅陵聖保羅28日專電）法國總統馬克宏今天結束訪問巴西，訪問期間與巴西總統魯拉舉行會談，雙方主要討論委內瑞拉選舉、俄烏戰爭、以哈衝突和歐盟與南美共同市場協議等議題。

馬克宏（Emmanuel Macron）26日至28日訪問巴西，今天和魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）在巴西利亞總統府高原宮會面，此前馬克宏已訪問貝倫（Belém）、里約熱內盧和聖保羅。

委內瑞拉日前發生反對派參選人尤瑞斯（Corina Yoris）疑似被馬杜洛（Nicolas Maduro）政府阻擋無法登記參選後，今天魯拉在接待馬克宏時首次表態，並認為此事「事態嚴重」，「阻止對手成為候選人，在法律和政治上都站不住腳」。

馬克宏同意魯拉的立場，表示他將試圖說服馬杜洛讓反對派代表參選。

巴西媒體分析，魯拉一向自稱是南半球領導者，馬克宏認為巴西和法國一樣有能力在國際舞台與其他重要國家對話，巴西可以成為南北半球國家對話的重要中間人，甚至可以向俄羅斯喊話，讓總統蒲亭（Vladimir Putin）停止侵略烏克蘭。

針對以哈衝突，魯拉譴責以色列對加薩巴勒斯坦人進行「種族滅絕」；馬克宏則重申法國立場，並表示魯拉的指控不符合實際情況。

南方共同市場（Mercosur）與歐盟的協議從20多年前開始談判，因與法國等國家缺乏共識而停滯不前。

馬克宏向魯拉說明法國立場，不同意當前協議文本的原因和動機。

昨天馬克宏在聖保羅州工業總會（Fiesp）經濟論壇閉幕式致詞，也批評南方共市與歐盟協議，稱該協議已經過時，沒有考慮全球暖化、氣候變遷和可持續性問題。

巴西副總統奧克明（Geraldo Alckmin）和財政部長哈達德（Fernando Haddad）嘗試說服馬克宏，但他認為當前協議的條款「太糟糕」，呼籲雙方制定一項新協議，從發展、氣候和生物多樣性角度著眼。

馬克宏此次訪問巴西，是法國總統8年來首度訪問巴西，之前訪問巴西是時任總統歐蘭德（Francois Hollande）參加2016年里約奧運會開幕式。

馬克宏預計11月重返巴西參加在里約熱內盧舉行20國集團（G20）峰會，以及2025年在貝倫舉行聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議（COP30）。（編輯：陳惠珍）1130329