台中清水移工住處遭闖入行搶 警逮獲8嫌

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（中央社記者郝雪卿台中1日電）台中市清水區高美路某外籍移工租屋處今天凌晨遭持槍歹徒闖入行搶，警方當場查獲1嫌，再擴大調閱監視器，中午前往新竹縣1處出租公寓查獲何姓主嫌等7人，前後共逮獲8人移送法辦。

台中市警察局清水分局說明，凌晨2時30分許，接獲報案指稱清水區高美路某民宅，遭人持槍闖入搶走現金新台幣18萬元及1條金項鍊等財物後逃逸，立即派員趕到現場，第一時間逮捕1名犯嫌，並成立專案小組釐清案情。

清水分局指出，除當場查獲越南籍阮姓犯嫌外，再根據現場鑑識所得犯罪跡證，擴大調閱周邊監視器，經抽絲剝繭，迅速鎖定主嫌及共犯身分及行蹤。

警方表示，專案小組於中午12時許前往新竹縣湖口地區實施跟監埋伏，在1處出租公寓套房內當場查獲越南籍何姓主嫌及6名共犯，前後共逮獲8名犯嫌，並當場起獲改造手槍1枝、子彈1發及安非他命等贓證物，還查扣部分贓款。

警方初步調查發現，該犯罪集團成員以越南籍移工為主，其中3人為失聯移工，另外有2名台人涉案，除涉及今天這起強盜案外，還涉詐欺、槍砲、毒品等多起案件，警詢後，全案將依強盜、槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例等罪嫌移送台中地檢署偵辦。（編輯：謝雅竹）1130501