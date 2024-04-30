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「野草計畫」開跑黃河當評審 期待與創作者交流

2024/4/30 21:14（4/30 21:26 更新）
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為挖掘台灣原創故事、提升台灣影視內容創作量能，瀚草文創自2018年發起兩年一度的「野草計畫」，今年邁入第4屆，請來藝人黃河（左）、蔡亘晏（右）擔任評審。（瀚草文創提供）中央社記者洪素津傳真 113年4月30日
為挖掘台灣原創故事、提升台灣影視內容創作量能，瀚草文創自2018年發起兩年一度的「野草計畫」，今年邁入第4屆，請來藝人黃河（左）、蔡亘晏（右）擔任評審。（瀚草文創提供）中央社記者洪素津傳真 113年4月30日
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（中央社記者洪素津台北30日電）影視提案「野草計畫」第4屆開跑，演員黃河、蔡亘晏擔任評審，出道20年的黃河表示，開發是漫長的路，期待與創作者交流；蔡亘晏說：「轉變評審膽顫心驚，請大家放馬過來！」

「野草計畫」由「瀚草影視」與「英雄旅程」聯手打造，秉持讓故事創意開發源源不絕、並接軌商業市場需求初衷與精神，舉辦故事徵件及提案創意戰，邀各大平台、電視台及製作公司當評審，達相互交流目的。

黃河、蔡亘晏（爆花）參與評審工作，期待從演員視角發現更多好創意，得到更多激發與滋養，兩人也非常期待與業界有更多交流。

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黃河表示，今年邁入人生下一步，身分從演員轉監製，將自製自演魔幻愛情長片；被問及是否自砍演員預算，黃河：「那是當然的！」

蔡亘晏今年有多部作品正在拍攝製作，瀚草文創事業股份有限公司董事長湯昇榮誇獎：「去年到今年我們合作了3部作品，蔡亘晏非常棒！」爆花能量與演員謝盈萱一樣強大，也希望透過兩名評審以演員角度看作品，挑戰更多可能性。（編輯：李明宗）1130430

#湯昇榮
#黃河
#蔡亘晏
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