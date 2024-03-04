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「婚內失戀」成夫妻求生指南 看見喘息空間重要性

2024/3/4 15:31
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（中央社記者葉冠吟台北4日電）改編醫師鄧惠文同名著作的舞台劇「婚內失戀」今年5月在台北水源劇場二度加演，真實呈現熟齡夫妻的互動，被譽為「婚姻求生指南」，鄧惠文也點出婚姻中喘息時間與空間的重要性。

「婚內失戀」由吳維緯編劇與執導，吳世偉、杜思慧、張詩盈、王鏡冠、蔡亘晏與黃人傑等共同主演，飾演的三對夫妻在不同婚齡的日常生活，讓觀眾一次看透婚姻歷經30年所交織出的光景，2022年的10場演出好評完售。

曾獲金馬獎最佳女配角的張詩盈在劇中飾演婚齡15年的老婆「安安」，她透露現實中對Me Time（個人時間）的渴望，因為小孩很黏她，導致難以找到獨處時間，「除非離家工作，我才能找回我自己。」

「爆花」蔡亘晏則詮釋婚齡5年的「小柔」，很享受現實中和老公黃健瑋各自的Me Time，「半夜出門找朋友也沒關係，都會告知行程和見面對象，這是對關係很基本的尊重，也是考量雙方的安全。」她也故意開玩笑說：「接下來的Me Time，就各自為自己的行為負起全責囉！」

不只女性，男生在長期關係通常也會希望有一定程度的個人時間，飾演蔡亘晏老公的的黃人傑認為，在作息中找到「錯開」時間能紓解相處上的緊張。

原著醫師鄧惠文也進一步分享Me Time重要性，並表示一個人要保持情緒穩定，必須不斷整理日常生活中的摩擦和刺激，「這需要很多心理能力，Me Time應該要專注在做這些修復動作」，太少獨處時光心理狀態可能很混亂。

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鄧惠文補充說明：「就像你很久沒有整理自己內在，內心亂七八糟，就會沒有走路的通道、沒有空間。這時候另外一半想走進來，就常常會踢到或撞到」，而家中有小小孩的父母難以出門，或許也需要在家裡製造獨處空間，在舞台劇就能看見老公經常蹲在廁所裡，這可能是他們在家中的內心避風港。

「婚內失戀」5月10日至26日在台北水源劇場演出，超激早鳥價雙人8折、單人85折優惠至本月8日止。購票請洽OPENTIX售票系統。1130304

#張詩盈
#鄧惠文
#蔡亘晏
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