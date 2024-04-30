「不夠善良的我們」劇本書 徐譽庭分享編劇哲學

（中央社記者邱祖胤台北30日電）台劇「不夠善良的我們」熱播，劇本書也順勢推出，編劇徐譽庭在書中分享創作哲學，認為編劇必須是一個通情達禮的創作者，她自己經常以寫短篇小說的方式擬故事大綱。

根據印刻文學發布新書資訊，「不夠善良的我們」由公共電視及MyVideo出品，劇本書完整收錄8集創作內容及徐譽庭編寫的心路歷程，書中搭配精彩劇照與幕後工作影像，看演員如何詮釋愛情裡的小心機，以及訴盡婚姻裡的諸多無奈。

「不夠善良的我們」描述40不惑的簡慶芬達到人生設定目標，擁有體貼老公及聽話孩子，她無意間在社群上找到當年被她打敗的情敵Rebecca，2名年輕時屢屢撞衫又同天生日的女孩，再度糾纏，展開橫跨12年的愛恨情仇。

徐譽庭在書序中叩問，「貪婪的我們最想望的到底是什麼？一帆風順？高潮迭起？還是一帆風順裡又高潮迭起？那麼，究竟哪種人生比較快樂？」

徐譽庭說，她思索著這些沒有答案的問題，一旦開始思索，就有了書寫的欲望，「我總是想藉著書寫，反省自己的習氣、釐清一些心靈的混亂，倘若能讓觀者產生極大的共鳴，那就是我的快樂」。

徐譽庭透露她刻畫角色的撇步，她的劇本創作總是先有其中一個角色，「他或她，會待在我的腦子裡醞釀許久，我吃飯的時候想他、洗澡的時候想他、睡著前想他，想他來自怎樣的成長背景？想他的身邊會有怎樣的情人？哪樣敵人？」

徐譽庭說，這些年來她理解了一個真理，就是要能寫好角色，必須、絕對是一個通情達禮的創作者，「你也許做得不夠好沒關係，重點是『通』，也就是你要『懂』，懂了以後的觀察，才有意義。」。

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徐譽庭也分享，主要角色的雛形在腦海建立好了之後，她不會先進行角色的簡介，反而會開始像寫短篇小說的方式書寫故事簡綱。

徐譽庭曾任劇場編導、屏風表演班劇團經理、台北故事劇場劇團經理，現為專職編劇。2012年獲金鐘獎最佳編劇獎，編劇包括「光陰的故事」、「戰神」、「深情密碼」、「我可能不會愛你」、「罪美麗」、「妹妹」、「荼蘼」等作品；著有「馬子們！寫給曾經被我愛過傷害過的你們」等書。（編輯：郭諭儒）1130430