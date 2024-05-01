廣東梅大高速公路塌陷24死30傷 20輛車墜落

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（中央社台北1日電）廣東梅大高速公路（S12）大埔往福建方向今天凌晨發生路面塌陷，共有20輛車閃避不及墜落山坡，多輛車爆炸起火燒成空殼。據官方通報，截至下午3時，事故造成24人死亡，30人受傷送醫。

據央視新聞，廣東梅州大埔縣委宣傳部通報，廣東梅大高速公路茶陽路段路面塌陷事故發生後，截至下午3時，經現場核查，事故共造成20輛車陷落，涉及人員共54人，其中確認死亡人數24人，30人正在醫院全力救治，暫無生命危險。目前，相關處置工作正在進行中。

綜合澎湃新聞等陸媒報導，這起重大事故發生在1日凌晨2時10分左右，梅大高速公路大埔往福建方向K11+900m（茶陽路段出口方向2公里左右）附近突然發生路面塌陷，多輛汽車閃避不及墜落山坡。

事故親歷者饒女士表示，當時他們都在睡覺，只有司機在開車，突然一側的高速公路塌了一半，「我們有一半車身已經要掉下去，另一半還在路上」。他們使勁踩油門衝了過去，下車打開手機閃光燈示意後方車輛停車，可是還有10幾輛車往下掉。

網路影片顯示，事故現場有多輛汽車陷落爆炸燃燒，已經燒成空殼堆疊在一起。

大埔縣一名當地居民表示，這條高速公路已經建好通車多年，事發路段屬於當地大山路段，非高架橋。當地近一個月都在下雨，事發路段附近發生過土石崩落。（編輯：楊昇儒/吳柏緯）1130501