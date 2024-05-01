道瓊大跌570點 憂高利率維持更久美股重挫

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（中央社紐約30日綜合外電報導）投資人擔憂美國通貨膨脹僵固，聯邦準備理事會（Fed）將維持高利率更長一段時間，加上美國消費者信心下滑等經濟數據令人失望、美國公債殖利率上揚，美國股市今天重挫，道瓊工業指數大跌570.17點。

聯準會明天將公布貨幣政策決定。儘管外界已普遍預期，聯準會明天結束政策會議時，會將借貸成本維持不變；但市場人士仍將仔細研究會後聯準會將發布的聲明，以及屆時聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）發表的談話，以探尋美國央行官員對於今年其餘時間利率計畫的線索。

道瓊工業指數大跌570.17點或1.49%，收37815.92點。

標準普爾指數大跌80.48點或1.57%，收5035.69點。

那斯達克指數重挫325.26點或2.04%，收15657.82點。

費城半導體指數重挫92.489點或1.94%，收4673.305點。（譯者：陳政一）1130501