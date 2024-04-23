傳紐約證交所進行意見調查 試探全天候交易可能性

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（中央社紐約23日綜合外電報導）英國「金融時報」報導，美國紐約證券交易所針對是否值得讓股票交易24小時運作，正在調查市場參與者意見。時值美國監管當局正在審查全球首個一週7天全天候開市交易所申請案。

「金融時報」（Financial Times）指出，隸屬洲際交易所集團（Intercontinental Exchange）的紐約證券交易所（NYSE）進行的調查，儘管是由其資料分析團隊所做而非其管理部門，仍然凸顯外界對於晚間8時至隔天凌晨4時之間交易輝達（Nvidia）或蘋果（Apple）這類科技業股票的興趣愈來愈高。

紐約證交所正規交易時間是週一至週五上午9時30分至下午4時，盤前交易時間是凌晨4時至開盤，盤後交易時間則是收盤至晚間8時。

報導表示，美股全天候交易近幾年成為熱門話題，一方面受到加密貨幣交易終年不間斷的刺激，另方面則是由於散戶交易活動增多，這一開始是因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情封城而興起。

美國目前已有羅賓漢（Robinhood）和盈透證券（Interactive Brokers）等數家以散戶為主的券商提供週間24小時美股交易服務，方式是與內部持股媒合，或是透過所謂「暗池」（dark pool）交易，也就是利用「藍海」（Blue Ocean）這類平台與通常在亞洲的散戶於當地白天時間進行交易。

由於美國的證交所受到美國證券管理委員會（SEC）直接監管，且任何規則改變都得申請批准，因此穩定性和安全性經得起考驗。如果開放半夜交易，將因為與暗池交易相比受到嚴格監管監督，而大大改變夜間交易的觀感。

根據報導所稱，紐約證交所在問卷中詢問24小時交易應該僅限週末或包含週間5天、應該如何保護投資人免於股價劇烈波動衝擊，以及券商會如何安排夜間交易人力配置。

新創公司24交易所（24 Exchange）正在尋求SEC批准全球首個24小時運作的股票交易所。這家公司受到美國知名避險基金經理人、美國職棒大聯盟MLB紐約大都會隊老闆柯恩（Steve Cohen）的創投基金Point72 Ventures支持，並已是第2次嘗試遞件。（譯者：張正芊/核稿：楊昭彥）1130423