富比世2024全球富豪榜 黃仁勳躍居華人首富

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（中央社紐約3日綜合外電報導）根據美國媒體「富比世」2024年全球富豪排行榜，輝達公司（NVIDIA）共同創辦人暨執行長黃仁勳排名第20，躍居華人首富；廣達電腦集團董事長林百里排名第190，成為台灣首富 。

「富比世」（Forbes）昨天表示，今年共有2781名億萬富豪，人數創新高，比去年多出141人，也比2021年創下的紀錄多26人。當中以美國人數最多，以813人寫新猷；其次是中國（包括香港）的473人；印度則有200人上榜，人數排名第3。

酩悅軒尼詩－路易威登集團（LVMH）執行長阿爾諾（Bernard Arnault）蟬聯榜首，身家估計2330億美元。電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）以1950億美元排名第2；美國最大網路零售商亞馬遜公司（Amazon.com Inc.）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）1940億美元排名第3。

在席捲科技界的人工智慧（AI）熱潮加持下，臉書母公司Meta股價大漲，執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）身價也跟著水漲船高。

根據富比世榜單，祖克柏身家估計1770億美元，排名第4，比去年第16名上升了12個名次。甲骨文（Oracle）共同創辦人艾里森（Larry Ellison）以1410億美元排名第5。

其他搭上AI順風車的科技大亨也包括台裔美國企業家黃仁勳，他首次躋身全球前20大富豪行列，躍居華人首富。美超微電腦（Super Micro Computer）執行長梁見後、超微（AMD）執行長蘇姿丰等人首度進榜。

根據富比世昨天公布的排行榜，台灣富豪方面，林百里排名最高，淨資產110億美元，位居第190；其次是鞋業集團宏福實業創辦人張聰淵，以86億美元排名第295；鴻海創辦人郭台銘以75億美元排名第354，為台灣第3大富豪。

但若根據即時富豪榜，郭台銘是台灣第2大富豪，張聰淵是第3大富豪。（譯者：盧映孜/核稿：蔡佳敏）1130404