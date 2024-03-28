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印度孟買超越北京 躍居亞洲億萬富豪之都

2024/3/28 12:33（3/28 12:53 更新）
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2024年胡潤全球富豪榜26日公布，印度金融中心孟買超越北京成為亞洲億萬富豪最多城市。（圖取自Pixabay圖庫）
2024年胡潤全球富豪榜26日公布，印度金融中心孟買超越北京成為亞洲億萬富豪最多城市。（圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社記者林行健新德里28日專電）2024年胡潤全球富豪榜（Hurun Global Rich List）顯示，印度金融中心孟買（Mumbai）超越北京，躍居亞洲億萬富豪最多城市。

根據胡潤研究院（Hurun Research Institute）26日公布的排行榜，孟買新增26名億萬富豪，總計達到92人，而北京則少了18名億萬富豪，總人數降至91人；第一名是紐約119人，其次是倫敦97人。

胡潤研究院在報告指出，孟買是全球億萬富豪增速最快之都，現成為亞洲億萬富豪最多、全球第3多的城市。印度首都新德里也首度躋身排行榜前10名。

胡潤印度首席研究員朱耐德（Anas Rahman Junaid）說，目前世界正處於電動車、太空科技與人工智慧等產業革命路口，印度的新創生態系統才正要發力，在未來10年忽視印度，將是任何具遠見人士無法承受的風險。

此外，就國家而言，中國仍以814名億萬富豪而高居榜首，但較前一年減少155人；美國以800人居次；印度以271人排名第3。

報告指出，印度億萬富豪的增加可歸功於股市強勁、投資信心佳以及商業機會龐大，而製藥、汽車與汽車零部件等產業，為印度億萬富豪的增加作出最大貢獻。

印度信實工業公司（Reliance Industries Ltd）董事長安巴尼（Mukesh Ambani）是唯一進入全球富豪榜前10名的亞洲富豪，資產估計為1150億美元。（編輯：張芷瑄）1130328

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