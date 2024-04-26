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FED偏好通膨指標 美3月核心PCE年增2.8%與前月持平

2024/4/26 21:58
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（中央社華盛頓26日綜合外電報導）美國商務部今天公布，受服務業快速成長帶動，美國3月個人消費支出物價指數（PCE）年增2.7%，核心PCE則年增2.8%，增幅與前一個月持平。

法新社報導，美國3月PCE年增率為2.7%，較2月升高0.2個百分點，略高於道瓊新聞社（Dow Jones Newswires）和華爾街日報（WSJ）訪調經濟學者預估的2.6%。

儘管美國通膨自去年來已大幅滑落，但上月PCE數據比市場預期更火熱，可能使外界進一步認為通膨仍是一大挑戰，並使今年夏季降息的可能性降低。

這也讓美國總統拜登（Joe Biden）競選連任更添麻煩，他須說服仍抱持懷疑態度的消費者相信，美國經濟在大選前仍朝正確方向邁進。

上月PCE年增幅大多由服務業帶動，該領域的年增率達到4%。

在波動較大的項目中，上月能源價格年增2.6%，糧食價格則年增1.5%。

上月PCE月增0.3%，與2月升幅相同。

至於美國聯邦準備理事會（Fed）偏好的核心通膨指標，也就是上月剔除糧食和能源成本的核心PCE，年增率為2.8%，與2月持平。（譯者：洪啟原/核稿：陳正健）1130426

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