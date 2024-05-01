馬尼尼為小說「故鄉無用」 刻畫馬華家族故事

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（中央社記者邱祖胤台北1日電）人除非萬不得已才會離開故郷，鄉愁則會長出自己的生命，金鼎獎得主、作家馬尼尼為的首部長篇小說「故鄉無用」，刻畫馬來西亞華人家族故事，寫一整代人的悲歡離合。

馬尼尼為去年即以「故鄉無用」入圍「台北文學年金獎助計畫」，根據新經典文化發布新聞稿，馬尼尼為以虛實交錯手法寫上個世紀中移居馬來西亞的家族，包括賣咖啡養活一家14口兒女的外公，生病高燒不事生產的阿姨，也寫那些沒有發達、迷信、病怪、自殺的同村人，以及女兒眼中勞苦一生單純良善的母親。

新聞稿指出，馬尼尼為以「無用」一詞形容自己的馬來西亞故鄉，她寫自己家族裡那些沒有學歷、艱苦謀生、病了瘋了甚至永無發達之日的人是無用之人，那片成長之地則成了無用之鄉。然而面對無所不在的死亡、疾病與瘋狂，「無用」反倒是「神賜福的平淡日常」。

馬尼尼為表示，「這些東西已經在我體內生根發芽，只有我對這些人有興趣，對這些事有興趣。」為此，她用故事記住故郷，用詩歌頌故郷。

馬尼尼為在書中寫道，「我自己沒有故鄉，沒有這樣一個會特別想回去的地方，事實上我的童年並不在那個海邊。我挪用的是我媽媽他們的故鄉，這也沒什稀奇的，我這一代人很多離開了就沒有回來過」。

不過馬尼尼為也在後記「夢是醒來就會忘記的」一文中表示，創作期間是她體驗過最美好的生活，此書也是她寫作10年、推出20多本著作以來，生平第一次體會當作家的感受。

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關於書中的家族軼事，馬尼尼為表示多半來自她記憶中的許多親戚。她在台灣長住20多年，因此回到故鄉馬來西亞，對於親戚說話的用字特別敏感，比如，三姨會說誰「血很薄」；阿嬌姨叫母親「用兩個拐杖走路」。

馬尼尼為是馬來西亞華人，本名林婉文，住在台北超過20年，美術系所出身，30歲後重拾創作之筆，作品包括散文、詩、繪本，曾獲金鼎獎、OPENBOOK好書獎、鍾肇政文學獎、全球華文文學星雲獎報導文學獎。（編輯：方沛清）1130501