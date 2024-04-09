將台灣搬到波隆那書展 海外出版人循書環島

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（中央社記者王寶兒波隆那9日電）義大利第61屆波隆那兒童書展8日開展，台灣館由策展人鄒駿昇操刀設計，將四面環海的台灣化作故事之島，吸引國外出版人循書「環島」，將近300本書籍映照台灣多元景色，格外吸睛。

波隆那兒童書展今年共有來自100個國家及地區的1500間展商與會，台灣館由文化內容策進院主辦、台北書展基金會承辦，展區位置鄰近英國、美國出版社，面積達128平方公尺，展區外圍以不同層次的藍色代表連結世界的海洋，展區中心設置多張桌椅，以綠色為底，象徵台灣島嶼，傳達策展概念Taiwan Story Island。

台灣館開幕派對選在開展首日接近閉館時刻，讓整日疲於版權會議的各國出版人能一邊享用輕食，一邊圍繞展區動線翻閱架上書籍，像是葡萄牙出版社NÉVEDA ENT創辦人柯斯塔（Terry Costa）就特別前來。

柯斯塔向中央社記者說，NÉVEDA ENT過去推出葡萄牙文版本的台灣繪本「從前從前，火車來到小島」，格外期待造訪台灣館，此次看到許多有關山、海元素的台灣作品，讓從未到台灣的他產生許多想像。

今年波隆那拉加茲獎以The Sea為年度特殊選題，共展出298本書的台灣館，以「主題書區」呼應「海洋」主題，展出38本相關台灣出版品，呈現海洋對台灣的重要性，另還有「得獎書區」、「年度推薦書區」及台灣出版社推薦具國際版權銷售潛力作品的「出版社專區」。

隨團參展的4名創作者洪添賢、陳沛珛、馬尼尼為及鄭元欽則以「重要創作者區」呈現各自風格。馬尼尼為在書展首日下午坐鎮展場，進行為期1小時簽繪活動，她曾以「姐姐的空房子」入選2022波隆那拉加茲童書獎精選100，現場作畫過程也吸引不少人駐足觀賞。

駐義大利代表蔡允中多次造訪波隆那書展，他分享，圖像力量超越文字與國界，亞洲元素現在正流行，而台灣不管在創意、文字上都有其特色，成為國際間的優勢。他也向造訪台灣館的出版人們「打書」，「從書裡你可以了解台灣正在發生的事情，像是喜歡什麼、不喜歡什麼」。（編輯：張雅淨）1130409

義大利第61屆波隆那兒童書展台灣館開幕派對於當地時間8日舉行，葡萄牙出版社NÉVEDA ENT創辦人柯斯塔（Terry Costa）（右4）特別拿著葡萄牙文版本「從前從前，火車來到小島」前來，並與駐義大利代表蔡允中（右2）、台北書展基金會執行長王秀銀（右）、大塊文化董事長郝明義（前左3）等人合影。中央社記者王寶兒攝 113年4月9日