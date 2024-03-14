三星半導體廠廢水再利用 將做為區域供暖

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（中央社記者廖禹揚首爾14日專電）為減少溫室氣體排放，三星電子與韓國地區暖氣公社簽訂合作備忘錄，推動將仍有餘熱的半導體廠廢水用於區域供暖。

韓國產業通商資源部表示，韓國地區暖氣公社12日在三星電子華城園區與三星簽訂這項備忘錄，今年內將著手推動將廢水用於供熱幫浦的區域供暖熱源示範計畫，未來將擴大至平澤、龍仁園區所在區域，推行各種減碳合作計畫。

三星電子半導體廠製造過程中產生的廢水，經過處理後水溫仍有攝氏30度，通過供熱幫浦轉化成熱能，用於生產供暖用的60度到100度熱水，有助減少加熱供暖用水的液化天然氣費用。

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這也是全球首次將半導體廢水用於供暖，產業通商資源部表示，希望透過這次合作，提高企業能源效率、降低碳排，政府也會持續為強化熱能交易、熱回收技術研發等提供政策支援。

除了這次合作以外，韓國西部電力、瓦斯公社及GS能源等企業也都在投入熱交易或熱能回收應用等工作，例如利用海水或電廠廢水作為熱源，將海水處理廠產生的生物瓦斯回收做為供暖用途等。（編輯：韋樞）1130314