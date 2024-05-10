日政府施壓檢討LINE雅虎持股 韓科技部表遺憾

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者廖禹揚首爾10日專電）日本政府因個資外洩問題要求LINE雅虎檢討資本關係，被認為意圖施壓韓國NAVER出售股權。韓國科技部今天對此表示遺憾；NAVER則首次證實，正就所有可能性進行協商。

韓國科學技術情報通信部第2次官姜度賢今天就LINE雅虎問題表示，韓方已確認，日本政府向LINE雅虎下達的2次行政指導內容，已經超出針對個資外洩預防的資安強化措施範圍，「雖然沒有使用出售持股的字眼，但仍對我國企業造成壓力」，對此表示遺憾。

他強調，若出現任何針對韓國企業的歧視措施，或違反企業意願的不當行為，韓國政府將嚴正應對。並表示若NAVER決定保留持股及相關業務，政府會盡全力協助完善資安強化，也希望該公司以中長期商業戰略考量做出最終決定。

LINE雅虎（LY Corporation）由日本軟銀（Softbank）及韓國NAVER合資法人A Holdings持股65%，兩家公司分別對A Holdings持股5成。韓媒認為，日本政府藉資安問題向LINE雅虎下達的行政指導，意圖施壓使NAVER放棄對LINE雅虎的經營權。

NAVER今天則首次證實，正在與軟銀協商，不排除包含出售股份在內的任何可能性。承諾會基於公司未來發展性及股東利益，對公司資源分配與投資持續檢討，但在具體結論出爐前無法公開詳細內容。

NAVER也感謝韓國政府表明此案應由韓日兩國企業自行判斷的立場，表示做為韓國代表性的網路業者，會帶著為國家數位競爭力貢獻的使命感，壯大公司。對於資安問題，NAVER也再次對LINE雅虎用戶表達歉意。

對於韓方的抗議，韓聯社報導，日本總務大臣松本剛明在今天內閣會議後的記者會上表示，政府是「要求加速與持有相當比例股份的企業，一同就集團整體資安治理從根源上重新檢討」。

報導指出，松本剛明並未具體說明「重新檢討持股關係」與經營權是如何無關。松本剛明在7日記者會中回答LINE雅虎經營權爭議時，曾提到「加速重新檢討資本關係」，

對於LINE雅虎的經營權問題，日媒與韓媒觀點也存在一定差異。日本經濟新聞報導，A Holdings理事會7人中有4人來自軟銀，因此在公司法上，軟銀是母公司，NAVER則是大股東。

在日本每月至少使用LINE一次以上的用戶達到9600萬，被稱為國民通訊軟體。韓國媒體認為，LINE的資本組成問題因此更受日本政府重視。（編輯：馮昭）1130510