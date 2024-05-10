林業署活動炸荔枝椿象 學者：煮熟沒毒但捕捉小心

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（中央社記者蘇木春、陳至中台北10日電）農業部林業署日前舉辦活動油炸荔枝椿象，引發食安疑慮。學者指出，荔枝椿象煮熟後沒毒性，但捕捉時要很小心，牠噴出的臭液可能腐蝕皮膚。

農業部林業及自然保育署嘉義分署4月27日舉辦「呷蟲王者」活動油炸荔枝椿象，因荔枝椿象非法定食用昆蟲，衛生福利部食品藥物管理署認為推廣行為有違反食安法之虞，已制止並派人關切宣導。

中興大學昆蟲學系副教授莊益源今天接受中央社記者電話訪問時表示，其實吃昆蟲在中國、東南亞國家很常見，在夜市可以看得到，昆蟲富含高動物性蛋白，連美國國家航空暨太空總署（NASA）都將昆蟲作為太空食品。

莊益源說，農業部林業署推廣時應該也只是好意，因為龍眼樹是早期推廣栽培的樹種，荔枝椿象又很喜歡棲息在龍眼樹上造成危害，森林管理法基本上不用農藥去防治，因此可以理解林業署的做法，但他認為，基本上吃昆蟲沒有什麼不好。

莊益源提到，台灣沒有吃蟲的文化，荔枝椿象本身沒有毒、可食用，只是在捕捉的時候有安全疑慮，因為本身的臭味加上噴出的臭液可能腐蝕皮膚，還沒吃到就可能先受害。

台灣大學昆蟲系名譽教授徐爾烈也說，荔枝椿象煮熟後沒毒性、可以吃，但捕捉時要小心牠噴出的毒素，手套一定要戴好，才能避免受傷。

徐爾烈表示，許多昆蟲富含蛋白質，是很好的食材，「和吃蝦子一樣」。不過，台灣人不常吃昆蟲，不清楚是否對昆蟲過敏，如果想嘗試，要特別謹慎小心。

徐爾烈表示，目前國內通過的3種可食用昆蟲食材（蜂蛹、蟬蛹及一種特定螞蟻），食用時都要留意，尤其是吃節肢動物（如蝦）會過敏的人，最好都不要吃昆蟲。

徐爾烈說，他不會推廣吃荔枝椿象等昆蟲，「人們可以吃的東西太多了」。但如果相關部門想推廣，他也不會反對，畢竟昆蟲確實是很好的蛋白質來源。（編輯：管中維）1130510