炸荔枝椿象 食藥署：若當食材販賣貯存最高罰2億

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（中央社記者沈佩瑤台北10日電）農業部林業署日前舉辦活動油炸荔枝椿象掀議論。衛福部食藥署今天說，推廣行為有涉違反食安法之虞，已制止繼續宣導，並派衛生局調查，若作為食材販賣或貯存，最高可罰2億元。

農業部林業及自然保育署嘉義分署4月27日舉辦「呷蟲王者」活動油炸荔枝椿象，因荔枝椿象非法定食用昆蟲，衛生福利部食品藥物管理署與嘉義縣衛生局派人關切並宣導。衛生局5月9日表示，當天活動沒有人吃荔枝椿象。

有關食用荔枝椿象疑義，食藥署副署長林金富今天接受媒體電訪說明，荔枝椿象為外來害蟲，且國內沒有食用荔枝椿象的歷史經驗，其食用安全性未經確認，呼籲民眾不要吃以維護健康。

林金富表示，初步就是先制止及宣導，如果不聽勸仍可開罰，因法令規定連貯存都不可以，但若只是單純採下來放在那邊，甚至公開展示，只要不是當食材就沒有關係。

「重點是不能拿來當食材。」林金富強調，林業署現在的推廣行為只能說有涉違反食安法15條之虞，會提醒農業單位，未來舉辦類似活動時，要留意相關規定。

這並不是農業部首次發生創意食材爭議，林金富說，農業部過去曾推廣蝶豆花入菜，同樣踩到紅線，食藥署當時同樣曾要求農業部改正，因蝶豆花在國內只准用於飲料染色，「但不能把整個蝶豆花吃下去」。

根據食品安全衛生管理法第15條第9款規定，從未於國內供作飲食且未經證明為無害人體健康者，不得製造、加工、調配、包裝、運送、貯存、販賣、輸入、輸出、作為贈品或公開陳列，否則可依同法處以新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰。（編輯：管中維）1130510