荔枝椿象防治推新招 林業保育署：煮來吃

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（中央社記者蔡智明嘉義縣9日電）荔枝椿象近年危害荔枝、龍眼產業，政府祭出收購蟲卵等防治方式，林業及自然保育署嘉義分署今天推出新方法，荔枝椿象屬食用昆蟲，是優良蛋白質來源，可烹烤煮來吃。

荔枝椿象近年危害荔枝、龍眼產業，主要寄主為無患子科植物（包括龍眼、荔枝、台灣欒樹、無患子等），荔枝椿象受擾動時會噴出具腐蝕性臭液自衛，造成果實及葉片灼傷，如觸及人體皮膚或眼睛，會引起刺痛感及過敏現象。

縣市政府近年祭出荔枝椿象卵片收購作業，或以無人植保機自農田上空噴灑皂素防治。林業及自然保育署嘉義分署今天告訴中央社記者，荔枝椿象是食用昆蟲、優良蛋白質來源，可以用吃的消滅牠。

林業及自然保育署嘉義分署副分署長李定忠說，觸口自然教育中心4月27日及5月11日推出2梯次「呷蟲王者」課程活動，要將昆蟲轉化成創意料理，帶領學員尋找荔枝椿象，學習如何辨識及移除，瞭解食用昆蟲對環境的幫助、昆蟲料理方式與體驗烹調後的荔枝椿象。

李定忠指出，雖然國內未有食用昆蟲的飲食習慣，但食用昆蟲在全球飲食文化中非常普遍，近十億人口有食蟲文化，在中國與東南亞國家都有椿象料理。

李定忠說，昆蟲繁殖快速，生長期短且蛋白質含量高，可緩解人口膨脹與氣候變遷造成糧食生產危機，歡迎對昆蟲及氣候變遷議題有興趣的親子家庭踴躍報名參加。（編輯：郭諭儒）1130409

觸口自然教育中心將昆蟲高溫酥炸再磨成碎片做成抹醬，減少學員對吃蟲的恐懼感。（圖取自林業及自然保育署嘉義分署網頁chiayi.forest.gov.tw）