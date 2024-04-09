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荔枝椿象防治推新招 林業保育署：煮來吃

2024/4/9 17:29（4/9 17:58 更新）
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荔枝椿象。（中央社檔案照片）
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（中央社記者蔡智明嘉義縣9日電）荔枝椿象近年危害荔枝、龍眼產業，政府祭出收購蟲卵等防治方式，林業及自然保育署嘉義分署今天推出新方法，荔枝椿象屬食用昆蟲，是優良蛋白質來源，可烹烤煮來吃。

荔枝椿象近年危害荔枝、龍眼產業，主要寄主為無患子科植物（包括龍眼、荔枝、台灣欒樹、無患子等），荔枝椿象受擾動時會噴出具腐蝕性臭液自衛，造成果實及葉片灼傷，如觸及人體皮膚或眼睛，會引起刺痛感及過敏現象。

縣市政府近年祭出荔枝椿象卵片收購作業，或以無人植保機自農田上空噴灑皂素防治。林業及自然保育署嘉義分署今天告訴中央社記者，荔枝椿象是食用昆蟲、優良蛋白質來源，可以用吃的消滅牠。

林業及自然保育署嘉義分署副分署長李定忠說，觸口自然教育中心4月27日及5月11日推出2梯次「呷蟲王者」課程活動，要將昆蟲轉化成創意料理，帶領學員尋找荔枝椿象，學習如何辨識及移除，瞭解食用昆蟲對環境的幫助、昆蟲料理方式與體驗烹調後的荔枝椿象。

李定忠指出，雖然國內未有食用昆蟲的飲食習慣，但食用昆蟲在全球飲食文化中非常普遍，近十億人口有食蟲文化，在中國與東南亞國家都有椿象料理。

李定忠說，昆蟲繁殖快速，生長期短且蛋白質含量高，可緩解人口膨脹與氣候變遷造成糧食生產危機，歡迎對昆蟲及氣候變遷議題有興趣的親子家庭踴躍報名參加。（編輯：郭諭儒）1130409

觸口自然教育中心將昆蟲高溫酥炸再磨成碎片做成抹醬，減少學員對吃蟲的恐懼感。（圖取自林業及自然保育署嘉義分署網頁chiayi.forest.gov.tw）
觸口自然教育中心將昆蟲高溫酥炸再磨成碎片做成抹醬，減少學員對吃蟲的恐懼感。（圖取自林業及自然保育署嘉義分署網頁chiayi.forest.gov.tw）
林業及自然保育署嘉義分署觸口自然教育中心將昆蟲轉化成創意料理。（圖取自林業及自然保育署嘉義分署網頁chiayi.forest.gov.tw）
林業及自然保育署嘉義分署觸口自然教育中心將昆蟲轉化成創意料理。（圖取自林業及自然保育署嘉義分署網頁chiayi.forest.gov.tw）
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