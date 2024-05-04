林業署疏伐阿里山人造林 推國產木材兼多元發展

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（中央社記者蔡智明嘉義縣4日電）林業署嘉義分署近年分區疏伐阿里山森林遊樂區內人工林美化景觀，並推廣國產木材全株使用，樹幹到枝葉都轉化成商品，也提供鄒族蓋男子聚會所，促進原住民文化保存、觀光與產業發展。

林業及自然保育署嘉義分署自2019年起針對阿里山國家森林遊樂區內水山線步道、祝山林道、觀日步道、巨木群棧道、受鎮宮、阿里山賓館及旅社區等區域，依據區域特性進行人工林疏伐作業。

林業及自然保育署嘉義分署副分署長李定忠今天接受中央社記者訪問表示，疏伐的樹種有台灣扁柏、紅檜、柳杉等，疏伐的木材全部通過國際FSC（森林管理委員會）驗證，可用於建材、製作傢俱、工藝品、音箱及音響等。

李定忠說，目前也陸續建置林業剩餘資材循環再利用系統設備，將枝梢材或枝葉等剩餘資材提煉精油或純露，轉化為高單價精油香氛產品，剩下資材再做為菇包、生質顆粒或回歸林地養分，讓伐下的林木全株都能完整利用，擴大林業收益。

此外，疏伐的木材也提供鄒族原住民整修庫巴（男子聚會所）、建涼亭、製作工藝品、精油等，促進原住民文化保存及阿里山觀光、產業發展。

李定忠指出，人工林如果長久未加以經營任其生長，會導致林木嚴重競爭、生長不良且材質不佳，樹勢變弱且不健康，林相鬱閉會導致森林底層變得陰暗，影響林下植被生長及野生動物棲息，並降低水土保持功能。

他表示，疏伐作業可以控制林木彼此生存空間與環境資源上競爭，促進留存木生長並提升木材品質，增加林地生物多樣性及森林碳吸存功能，因此加速疏伐作業是林業及自然保育署（前林務局）當前重點推動的工作。

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李定忠指出，各種人工林都有適宜伐採的年數，稱為伐期齡，過了伐期齡進入熟期齡的樹木，逐漸降低固碳的能力或倒伏，腐爛後又會將吸收的二氧化碳回歸空氣中，所以將林木疏伐有效利用，才是林業永續經營之道。

台灣於1991年宣告全面禁伐天然林，李定忠說，從此林業及自然保育署嘉義分署（前嘉義林管處）的角色隨之轉變，主要業務從伐木轉為保護森林、維護生態。（編輯：戴光育）1130504