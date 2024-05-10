泰國2024年迄今61人死於中暑 超越前一年喪命數
2024/5/10 16:52（5/10 16:58 更新）
（中央社曼谷10日綜合外電報導）東南亞地區最近幾週高溫炎熱，泰國公共衛生部今天表示，國內今年已累計有61人死於中暑，超過2023年的中暑死亡數37人。
法新社報導，泰國近幾週遭遇熱浪侵襲，相關當局幾乎每天都發布警告，提醒民眾注意酷暑的威脅。
泰國公共衛生部今天指出，從2024年初迄今已有61人死於中暑，多過2023年一整年的37人。從區域分布來看，泰國東北部喪命人數為全國最多，當地是農業區。
科學家長年來不斷警告，人類引發的氣候變遷會使熱浪現象頻傳，不僅持續時間更長，同時也更強烈。
世界氣象組織（WMO）表示，今年的聖嬰現象（El Nino）導致天氣變得異常炎熱，但亞洲地區升溫速度高於全球平均。
泰國疾病管制當局也警告，患有慢性病的民眾應盡量減少外出。（實習編譯：石豈嫚/核稿：陳彥鈞）1130510
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