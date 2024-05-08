去年全球再生能源發電占比首破3成 氣候目標在望

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（中央社倫敦8日綜合外電報導）能源智庫Ember發布報告指出，由於太陽能和風力發電增長，去年再生能源占全球發電量比重達到30%的新紀錄，使得再生能源裝置容量到了2030年達到原本3倍的全球目標在望。

路透社報導，若要達成全球氣候目標，減少發電的化石燃料使用及碳排量極其重要。去年在杜拜舉行的聯合國氣候變化綱要公約第28次締約方會議（COP28）上，100多個國家同意在2030年底前讓再生能源裝置容量增加2倍。

Ember發布「全球電力評論」（Global Electricity Review）報告指出，再生能源占全球電力來源比重由2022年的29.4%增至去年的30.3%，原因是再生能源設置案增多，使得相關裝置容量增加，尤其是太陽能。

Ember的全球分析主管瓊斯（Dave Jones）受訪時表示：「2023年間出現的太陽能裝置容量成長，確實開啟讓再生能源到了2030年達到COP28所承諾水準的可能性，即其裝置容量達原本3倍。」

根據Ember的報告，去年全球新增的太陽能和風能裝置容量超過一半來自中國，而去年全球太陽能發電量成長23.2%，風力發電量則成長9.8%。

這份報告並預估，再生能源的持續增長，將促使今年全球化石燃料發電量減少2%，且在全球發電量占比將創2000年Ember開始統計資料以來首次低於60%。

報告寫道：「發電的化石燃料使用在全球持續下降，如今已是不可避免的趨勢，進而使得電業的碳排減少。」（譯者：王嘉語/核稿：張正芊）1130508