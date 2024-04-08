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能源智庫：再生能源發電量仍不足達成氣候目標

2024/4/8 16:41
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（中央社新加坡8日綜合外電報導）權威能源智庫REN21表示，去年全球新增的再生能源容量還不到實現氣候目標所需的一半，能源需求的增長以及電網基礎建設薄弱，都拖累從化石燃料轉型的步伐。

路透社報導，REN21指出，全球再生能源容量去年成長36%，來到473百萬瓩（GW），連續22年創新高。總部位於巴黎的REN21，成員涵蓋各國政府和行業協會，是國際權威的能源智庫之一。

然而REN21在年度展望報告中寫道，這遠低於實現全球氣候承諾所需的每年1000 GW目標。

REN21執行秘書阿迪布（Rana Adib）說：「現實情況是，能源需求也在同步增加，尤其是在中國、印度和其他開發中國家。」

REN21提到，再生能源產業因為電網基礎建設投資不足而受阻，據估計去年尚待電網連接的相關計畫，合計可達3000 GW。

REN21指出，還需要加大力度提高能源效率並廢除化石燃料補貼，光是20國集團（G20）的燃料補貼在2022年便達到創紀錄的1兆3000萬美元之譜。

阿迪布說，為開發中國家提供資金支持以建立再生能源發電仍是重大挑戰，融資成本在這些國家有時高達20%，較其他富裕國家高出5倍。

阿迪布說：「資金成本在全球普遍大幅增加，但在開發中經濟體的增幅卻高得不合比例。」她說，相關開發融資也不足，去年僅占全球再生能源投資總額的1.4%。

全球再生能源投資總額去年達到6230億美元，比前一年增長8.1%，但每年預估需要1兆3000萬美元才能達成氣候目標。

在去年12月的聯合國氣候變化綱要公約第28次締約方會議（COP28）中，各國承諾在2030年底前將全球再生能源容量增加2倍，並將能源效率提高1倍，但阿迪布表示，光設定目標還不夠。

她說：「現有科技可以減少80%的二氧化碳排放。我們有技術，但我們也需要政治意願。」（譯者：王嘉語/核稿：陳亦偉）1130408

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